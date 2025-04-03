У Середземному морі чергують 3 ворожі судна з 26 ракетами "Калібр" на борту
Київ • УНН
В акваторії Середземного моря знаходяться чотири ворожі судна. Три з них озброєні крилатими ракетами "Калібр", здатними здійснити залп до 26 ракет.
У Середземному морі перебувають чотири ворожі судна, три з яких оснащені крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до 26 ракет. Про це повідомляє Військово-Морські Сили ЗС України, передає УНН.
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Натомість станом на 06:00 у Чорному та Азовському морях не зафіксовано присутності ворожих кораблів.
За останню добу через Керченську протоку в інтересах росії пройшли:
До Чорного моря – чотири судна, з яких два вирушили далі у напрямку Босфору.
До Азовського моря – вісім суден, з яких чотири прибули з боку Босфору.
Агресор продовжує порушувати міжнародні норми, зокрема Конвенцію SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден.
У Чорному та Середземному морях чергують кораблі рф з ракетами "Калібр" на борту02.04.25, 06:43 • 11408 переглядiв