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У Середземному морі чергують 3 ворожі судна з 26 ракетами "Калібр" на борту

Київ • УНН

 • 5196 перегляди

В акваторії Середземного моря знаходяться чотири ворожі судна. Три з них озброєні крилатими ракетами "Калібр", здатними здійснити залп до 26 ракет.

У Середземному морі чергують 3 ворожі судна з 26 ракетами "Калібр" на борту

У Середземному морі перебувають чотири ворожі судна, три з яких оснащені крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до 26 ракет. Про це повідомляє Військово-Морські Сили ЗС України, передає УНН.

 Деталі

 Натомість станом на 06:00 у Чорному та Азовському морях не зафіксовано присутності ворожих кораблів.

За останню добу через Керченську протоку в інтересах росії пройшли: 

До Чорного моря – чотири судна, з яких два вирушили далі у напрямку Босфору. 

До Азовського моря – вісім суден, з яких чотири прибули з боку Босфору. 

Агресор продовжує порушувати міжнародні норми, зокрема Конвенцію SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден.

У Чорному та Середземному морях чергують кораблі рф з ракетами "Калібр" на борту02.04.25, 06:43 • 11408 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
«Калібр» (сімейство ракет)
Азовське море
Чорне море
Босфор
Україна
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