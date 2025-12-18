В школе Соломенского района столицы избили девушку в коридоре: за дело взялась полиция

$42.340.15
49.630.04
ukenru
08:07 • 9300 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 14870 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 27213 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 43719 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 43907 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 71958 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 40360 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 29085 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 25891 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 23273 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.1м/с
75%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО18 декабря, 02:05 • 24077 просмотра
Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане18 декабря, 03:02 • 24764 просмотра
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации18 декабря, 03:27 • 27514 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника18 декабря, 04:23 • 23726 просмотра
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto05:25 • 19997 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 36303 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 34630 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 31141 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 71958 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 53529 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Илон Маск
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Одесская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 16042 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 16057 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 23456 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 29308 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 63808 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Дія (сервис)
SpaceX Starship

В школе Соломенского района столицы избили девушку в коридоре: за дело взялась полиция

Киев • УНН

 • 2 просмотра

После публикации в Telegram о возможном избиении девушки в школе Соломенского района Киева правоохранители начали проверку. Ювенальная полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

В школе Соломенского района столицы избили девушку в коридоре: за дело взялась полиция

Во время мониторинга соцсетей в одном из телеграм-каналов появилась публикация о вероятном избиении девушки в школе Соломенского района столицы. На место прибыли сотрудники ювенальной полиции, которые выясняют обстоятельства инцидента. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Сегодня, во время мониторинга социальных сетей в одном из телеграм-каналов правоохранители обнаружили публикацию о вероятном избиении девушки в коридоре учебного заведения

- говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на место происшествия прибыли сотрудники ювенальной полиции, которые общаются с администрацией школы и учениками. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним

В Днепропетровской области открыто уголовное производство по факту истязания несовершеннолетней. Группа подростков избила и унижала 14-летнюю девушку, сняв это на видео.

Ольга Розгон

ОбществоКиев
Социальная сеть
Национальная полиция Украины
Киев