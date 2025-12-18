В школе Соломенского района столицы избили девушку в коридоре: за дело взялась полиция

Во время мониторинга соцсетей в одном из телеграм-каналов появилась публикация о вероятном избиении девушки в школе Соломенского района столицы. На место прибыли сотрудники ювенальной полиции, которые выясняют обстоятельства инцидента. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Сегодня, во время мониторинга социальных сетей в одном из телеграм-каналов правоохранители обнаружили публикацию о вероятном избиении девушки в коридоре учебного заведения - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на место происшествия прибыли сотрудники ювенальной полиции, которые общаются с администрацией школы и учениками. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним

В Днепропетровской области открыто уголовное производство по факту истязания несовершеннолетней. Группа подростков избила и унижала 14-летнюю девушку, сняв это на видео.