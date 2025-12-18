У школі Солом’янського району столиці побили дівчину в коридорі: за справу взялася поліція
Київ • УНН
Після публікації в Telegram про можливе побиття дівчини в школі Солом’янського району Києва правоохоронці розпочали перевірку. Ювенальна поліція встановлює всі обставини інциденту.
Під час моніторингу соцмереж у одному з телеграм-каналів з’явилася публікація про ймовірне побиття дівчини в школі Солом’янського району столиці. На місце прибули працівники ювенальної поліції, які з’ясовують обставини інциденту. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
Сьогодні, під час моніторингу соціальних мереж в одному з телеграм-каналів правоохоронці виявили публікацію про ймовірне побиття дівчини в коридорі навчального закладу
Зазначається, що наразі на місце події прибули працівники ювенальної поліції, які спілкуються з адміністрацією школи та учнями. Всі обставини події встановлюються.
