У школі Солом’янського району столиці побили дівчину в коридорі: за справу взялася поліція

Під час моніторингу соцмереж у одному з телеграм-каналів з’явилася публікація про ймовірне побиття дівчини в школі Солом’янського району столиці. На місце прибули працівники ювенальної поліції, які з’ясовують обставини інциденту. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Сьогодні, під час моніторингу соціальних мереж в одному з телеграм-каналів правоохоронці виявили публікацію про ймовірне побиття дівчини в коридорі навчального закладу - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі на місце події прибули працівники ювенальної поліції, які спілкуються з адміністрацією школи та учнями. Всі обставини події встановлюються.

