В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

Наверное, ни для кого не секрет, что современный профессиональный спорт не имеет ничего общего с хорошим самочувствием и сохранением отличного здоровья человека. Конечно, речь сейчас идет о передовых видах, как футбол, баскетбол, хоккей и, особенно, единоборства: бокс, кикбоксинг, борьба, бои без правил. Тренировки перед выходом на поле или в ринг сверхсложные, травмироваться проще простого. Переломы конечностей, рассечения на голове и даже сломанные ребра - это неполный перечень того, что случается с профессионалами в их подготовительном лагере.

Что касается самих соревнований, то там еще труднее. Иногда они заканчиваются не только травмами для спортсменов, но и инвалидностью и смертью. И это мы еще не говорили об изнурительных диетах и использовании допинга (хотя почти все спортсмены и отрицают принятие стероидов). Поэтому, в таком режиме человек должен жить несколько лет, а то десятилетий, поэтому инсульты, инфаркты, раковые опухоли и резкие остановки сердца не единичные случаи в мире спорта.

Редакция УНН решила собрать истории спортсменов, которые «были в шаге от смерти», однако выжили, а некоторые из них снова вернулись в большой спорт.

Кристиан Эриксен

Вид спорта: футбол

Страна: Дания

Возраст: 33 года

Инфаркт

История Кристиана Эриксена - это рассказ о том, как «побывать на том свете», воскреснуть и вернуться на большую арену, при этом быть еще лучше, чем до этого, и это не преувеличение.

21 июня 2021 года стало «судным днем» для еще тогда 29-летнего полузащитника. В составе сборной Дании на чемпионата Европы по футболу против команды Чехии в первом тайме Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры. Врачи пытались привести его в чувство в течение 9 минут. Но искусственное дыхание и закрытый массаж сердца не помогали. Футболист пришел в себя, но не мог дышать и пошевелиться. Поэтому, Кристиана забрали на носилках с поля и отвезли в госпиталь. Там обнаружили сердечный приступ и начали реанимировать футболиста. Позже стало известно, что состояние Эриксена стабилизировалось. Когда же спорстмен начал программу восстановления, ему установили кардиостимулятор. Позже Кристиан поделился, что же чувствовал в тот момент.

Я ушел из этого мира на пять минут, а потом мое сердце снова запустили. Помню все, кроме этих пяти минут - вбрасывание, мяч бьется мне в колено... А дальше не помню, что было. Потом я пришел в себя, вокруг меня стояли люди, и я чувствовал давление на грудь. Пытался восстановить дыхание. Открыв глаза, я не очень понимал, что происходило. В тот момент я даже понятия не имел, что со мной случилось. Первые мысли были такими: что-то случилось с моими ногами? Я сломал спину? Могу ли я поднять ногу? Я пытался делать микродвижения, чтобы понять, что именно со мной произошло -сказал Эриксон.

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Почти никто не верил, что датчанин вернется в большой футбол. Итальянский «Интер», где до рокового случая играл Эриксен, по понятным причинам разорвал контракт с полузащитником, опасаясь, что он может уже не выжить на поле. Но Кристиан вернулся.

Уже второго декабря того же 2021 года Эриксен начал тренироваться с молодежной командой «Оденсе». Впрочем, ни один клуб не хотел подписывать игрока, кроме английского «Брентфорда». 22 февраля 2022 года Кристиан сыграл свой первый официальный матч после паузы и в марте вернулся в расположение сборной Дании.

Далее карьера Эриксена только набирала обороты. Он начал играть за гранд мирового футбола «Манчестер Юнайтед», в составе которого находится до сих пор. Сейчас игрок чувствует себя, как сам говорит, на все сто и не собирается вешать бутсы на гвоздь.

Икер Касильяс

Вид спорта: футбол

Страна: Испания

Возраст: 43 года

Инфаркт

Легендарному испанскому вратарю, Икеру Касильясу, повезло меньше, чем Кристиану Эриксену. Касильяс не смог вернуться в футбол после инфаркта. Его голкипер пережил на тренировке в 2019 году, когда играл за португальский «Порту».

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Во время выполнения одного из упражнений Икер почувствовал, что не может дышать, будто грудь что-то сильно сдавливает, подошел к тренеру и сказал, что не знает, что с ним происходит, а дальше потерял сознание. Его быстро госпитализировали. В медучреждении врачи оказали соответствующую реанимационную помощь футболисту, его жизнь была спасена.

После этого случая Касильяс больше не играл, впрочем продолжил тренироваться. А через два года стал одним из главных инвесторов испанского футбола. Касильяс вкладывает также большие деньги в развитие медицинских технологий, чтобы спасать пациентов с инфарктом. Для него эта тема стала наиболее важной. Он признавался журналистам, что после сердечного приступа - родился во второй раз и всегда будет помогать людям, которые имеют большие проблемы с «главным мотором организма».

Сейчас я чувствую себя прекрасно. Деньги тоже важны, но прежде всего мы хотим сделать мир лучше. Мы помогаем людям, упрощая диагностику болезней, находя работу для бывших спортсменов и делая футбольные технологии доступными для любителей. Это только начало, у нас много планов - сказал легендарный голкипер.

Напомним, Икер Касильяс считается самым титулованным голкипером в истории футбола. Он выигрывал не раз чемпионат Испании, кубок Испании, Лигу чемпионов, дважды чемпионат Европы и чемпионат мира.

Крис Летанг

Вид спорта: хоккеист

Страна: Канада

Возраст: 37 лет

Крис Летанг является одним из лучших защитников Национальной хоккейной лиги, самого престижного чемпионата по хоккею в мире. Мужчина почти 20 лет выступает за «Питсбург Пингвинз». Вместе с клубом Крис становился чемпионом НХЛ (Кубок Стэнли) трижды: 2009, 2016, 2017 годов).

В 2014 году защитник перенес свой первый инсульт. Он потерял сознание дома, не мог двигаться еще несколько часов. Крис не поехал сразу к врачу, а сделал это через пару дней, когда у него началась тошнота. Тогда обследование показало, что Летанг родился с небольшим отверстием в стенке сердца. Однако восстановление, на удивление, прошло слишком быстро. Хоккеист вернулся на лед всего через два месяца.

Второй инсульт настиг Криса через восемь лет, в 2022 об этом сообщила его команда. Да и тут хоккеисту повезло, у него не осталось никаких следов этого рокового случая.

«Крис сообщил о симптомах персоналу команды в понедельник и был немедленно доставлен в больницу для тестирования, - сказал генменджер клуба Рон Хекстол, - Результаты тестов были шокирующими, но мы благодарны за то, что у Криса все в порядке. Мы благодарны медицинскому персоналу и врачам. Он воин на льду, но прежде всего он сын, отец, муж и друг. Его здоровье - наш приоритет номер один».

Сейчас Крис Летанг продолжает играть в НХЛ, и похоже на то, что ничего не предвещает беды.

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Лэнс Армстронг

Вид спорта: велогонки

Страна: США

Возраст: 53 года

Рак яичек

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Лэнс Армстроен представляет собой яркий пример победы над раком, который, по мнению врачей, не должен был оставлять ни шанса спортсмену. В октябре 1996 года 25-летнему велогонщику поставили диагноз: рак яичек. При том такой запущенный, что метастазы уже были в желудке, легких и головном мозге Арсмтронга. Он прошел операцию по удалению яичка, однако этого было мало.

Лэнс в своей автобиографии писал, что верил: будет жить. И это несмотря на то, что Армстронг начал кашлять кровью.

Вторую операцию спортсмену сделали уже в Америке на головном мозге. Медики не исключали, что эта операция может закончиться трагически и Армстронг останется инвалидом. Но все обошлось. Чудо, но Лэнс начал поправляться. После короткого восстановления вернулся в большой спорт.

Армстронг аж 7 раз подряд выигрывал самую престижную велогонку в мире «Тур де Франс». В 2012 признался в том, что постоянно был на допинге. За это Ленса лишили всех выигранных титулов. Хотя к нему стало отношение и холоднее, но гонщика до сих пор уважают за победу над онкологией.

Эрик Абидаль

Вид спорта: футбол

Страна: Франция

Возраст: 45 лет

Рак печени

Многократный победитель Лиги чемпионов и один из лучших защитников своего поколения Эрик Абидаль главную победу одержал вне футбольного поля. Француз победил рак печени.

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В 2009 году уже тогда игрок «Барселоны» Эрик Абидаль заболел свиным гриппом. В 2011 у него нашли онкологию печени. Врачи выразили гипотезу, что грипп и спровоцировал рост метостазов. Сразу же ему провели многочасовую операцию по их удалению и уже через две недели Абидаль вернулся, чтобы играть в футбол.

Впрочем, болезнь не отступала. В 2012 году Абидалю транспортировали печень. С новым органом француз играл до 2014 года включительно.

Смертельные случаи

Приведенные нами истории - это всего небольшая часть того, как спортсмены победили болезни и вернулись, или же выступали со смертельными симптомами и в дальнейшем. На самом деле таких примеров, десятки, а то и сотни.

Отдельно существуют и случаи, когда спорстмены умирали прямо во время соревнований.

Боксер Левандер Джонсон в поединке с Хесусом Чавесом получил опухоль мозга и умер в реанимации. Большое количество бодибилдеров: Далас МакКаравер, Насер Эль-Сонбати, Рич Пиана, Шон Роден ушли из жизни, ведь нагрузка на тренировках и скорее всего анаболики все же сделали свое - сердца спортсменов не выдержали.

Фатальных случаев, как и случаев с инвалидностью хватает среди спортсменов. Так что это: плата за большой успех, или современный спорт просто предлагает такие тенденции, которые не совместимы с нормальной жизнедеятельностью организма?

Ответ у каждого будет свой, а мы же ни в коем случае не осуждаем правила большого спорта, ведь каждому выбирать, согласится ли он на них и станет профессионалом.