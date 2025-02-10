Eagles прервали чемпионскую серию Chiefs в Супербоуле с Трампом и звездами на трибунах
Киев • УНН
Команда Philadelphia Eagles победила Kansas City Chiefs со счетом 40-22 в финале НФЛ. Это вторая победа Eagles в Супербоуле и реванш за поражение от Chiefs два года тому назад.
Филадельфия Иглз разгромили Канзас-Сити Чифс со счетом 40-22, лишив их беспрецедентного третьего подряд кубка Супербоула - финального матча за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США в американском футболе, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Чифс играли в своем пятом Супербоуле за шесть лет, и большая часть предматчевого шума была сосредоточена на потенциальном третьем подряд выигрыше.
Но Иглз полностью доминировали в Новом Орлеане, особенно в своей защите, что показало, почему команда была лучшей в НФЛ в этом сезоне.
"Отдадим должное Иглз, они играли лучше нас от начала до конца", - сказал звездный квотербек Канзас-Сити Патрик Махоумс.
Это вторая победа Иглз в Супербоуле, первая из которых была одержана в 2017 году.
Победа стала "местью" за поражение Иглз со счетом 38-35 в Супербоуле от Чифс два года назад.
Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, который посетил крупнейшую игру Америки, в то время как Тейлор Свифт была среди многих знаменитостей на стадионе "Superdome", подбадривая своего парня Трэвиса Келси, тайт-энда из Канзас-Сити.
Среди громких имен, присутствовавших на Супербоуле, - футболист Лионель Месси, рэперы Jay-Z, Кендрик Ламар, последний из которых выступил в перерыве, актеры Джон Хэмм, Брэдли Купер, теннисистка Серена Уильямс.
Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК27.01.25, 09:53 • 129093 просмотра