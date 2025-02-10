Eagles перервали чемпіонську серію Chiefs у Супербоулі з Трампом та зірками на трибунах
Київ • УНН
Philadelphia Eagles перемогли Kansas City Chiefs з рахунком 40-22 у фіналі НФЛ. Це друга перемога Eagles у Супербоулі та реванш за поразку від Chiefs два роки тому.
Philadelphia Eagles розгромили Kansas City Chiefs з рахунком 40-22, позбавивши їх безпрецедентного третього поспіль кубку Супербоулу - фінальної гри за звання чемпіона Національної футбольної ліги США в американському футболі, пише УНН з посиланням на BBC.
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Chiefs грали у своєму п'ятому Супербоулі за шість років, і більша частина передматчевого галасу була зосереджена на потенційному триразовому виграші.
Але Eagles повністю домінували в Новому Орлеані, зокрема, у своєму захисті, що показало, чому команда була найкращою в НФЛ цього сезону.
"Віддамо належне Eagles, вони грали краще за нас від початку до кінця", - сказав зірковий квотербек Kansas City Патрік Магоумс.
Це друга перемога Eagles у Супербоулі, перша з яких була здобута у 2017 році.
Перемога стала "помстою" за поразку Eagles з рахунком 38-35 у Супербоулі від Chiefs два роки тому.
Дональд Трамп став першим чинним президентом США, який відвідав найбільшу гру Америки, тоді як Тейлор Свіфт була серед багатьох знаменитостей на стадіоні "Superdome", підбадьорюючи свого хлопця Тревіса Келсі, тайт-енда з Kansas City.
Серед гучних імен присутніх на Супербоулі - футболіст Ліонель Мессі, репери Jay-Z, Кендрік Ламар, останній з яких виступив у перерві, актори Джон Гемм, Бредлі Купер, тенісистка Серена Вільямс.
Тейлор Свіфт привітала свого бойфренда з перемогою в чемпіонаті АФК 27.01.25, 09:53 • 129328 переглядiв