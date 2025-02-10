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За крок до смерті: спортсмени, які вижили після важких хвороб та повернулися у спорт

Київ • УНН

 • 157141 перегляди

Історії відомих спортсменів, які пережили інфаркти, інсульти, рак та інші смертельні хвороби. Деякі з них змогли повернутися до професійного спорту та продовжити успішну кар'єру.

Напевно, ні для кого не секрет, що сучасний професійний спорт немає нічого спільного з гарним самопочуттям та збереженням відмінного здоров’я людини. Звісно, мова зараз йде про передові види, як футбол, баскетбол, хокей та, особливо, єдиноборства: бокс, кікбоксінг, боротьба , бої без правил. Тренування перед виходом на поле або ж у ринг надскладні, травмуватися простіше простого. Переломи кінцівок, розсічення на голові та, навіть, зламані ребра – це неповний перелік того, що трапляється з професіоналами в їх підготовчому таборі.

Щодо самих змагань, то там ще важче. Іноді вони закінчуються не тільки травмами для спортсменів, а й інвалідністю та смертю. І це ми ще не казали про виснажливі дієти та використання допінгу (хоч майже всі спортсмени й заперечують прийняття стероїдів). Тож, в такому режимі людина має жити декілька років, а той десятиліть, тому інсульти, інфаркти, ракові пухлини та різкі зупинки серця не одиничні випадки у світі спорту.

Редакція УНН вирішила зібрати історії спортсменів, які "були за крок до смерті", проте вижили, а деякі з них знову повернулися у великий спорт.

Крістіан Еріксен

Вид спорту: футбол

Країна: Данія

Вік: 33 роки

Інфаркт

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Історія Крістіана Еріксена – це розповідь про те, як "побувати на тому світі", воскреснути та повернутись на велику арену, при цьому бути ще краще, ніж до цього, й це не перебільшення.

21 червня 2021 року стало "судним днем" для ще тоді 29-річного півзахисника. У складі збірної Данії на чемпіонату Європи з футболу проти команди Чехії у першому таймі Крістіан Еріксен знепритомнів під час гри. Лікарі намагалися привести його до тями протягом 9 хвилин. Та штучне дихання й закритий масаж серця не допомагали. Футболіст прийшов до тями, але не міг дихати та поворухнутися. Тож, Крістіана забрали на ношах з поля й відвезли у госпіталь. Там виявили серцевий напад та почали реанімувати футболіста. Пізніше стало відомо, що стан Еріксена стабілізувався. Коли ж спорстмен почав програму відновлення, йому встановили кардіостимулятор. Пізніше Крістіан поділився, що ж відчував в той момент.

Я пішов із цього світу на п'ять хвилин, а потім моє серце знову запустили. Пам'ятаю все, окрім цих п'яти хвилин – вкидання, м'яч б'ється мені в коліно… А далі не пам'ятаю, що було. Потім я прийшов до тями, навколо мене стояли люди, і я відчував тиск на груди. Намагався відновити дихання. Розплющивши очі, я не дуже розумів, що відбувалося. У той момент я навіть гадки не мав, що зі мною трапилося. Перші думки були такими: щось трапилося з моїми ногами? Я зламав спину? Чи можу я підняти ногу? Я намагався робити мікрорухи, щоби зрозуміти, що саме зі мною сталося

-сказав Еріксен.

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Майже ніхто не вірив, що данець повернеться у великих футбол. Італійський "Інтер", де до фатального випадку грав Еріксен, за зрозумілими причинами розірвав контракт з півзахисником, побоюючись, що він може вже не вижити на полі. Та Крістіан повернувся.

Вже другого грудня того ж 2021 року Еріксен почав тренуватися з молодіжною командою "Оденсе". Втім, жоден клуб не хотів підписувати гравця, крім англійського "Брентфорда". 22 лютого 2022 року Крістіан зіграв свій перший офіційний матч після паузи й у березні повернувся до розташування збірної Данії.

Далі кар’єра Еріксена тільки набирала обертів. Він почав грати за гранд світового футболу "Манчестер Юнайтед", у складі якого перебуває й досі. Зараз гравець почуває себе, як сам каже, на всі сто й не збирається вішати бутси на цвях.

Ікер Касільяс

Вид спорту: футбол

Країна: Іспанії

Вік: 43 роки

Інфаркт

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Легендарному іспанському воротарю, Ікеру Касільясу, пощастило менше, ніж Крістіану Еріксену. Касільяс не зміг повернутися у футбол після інфаркту. Його голкіпер пережив на тренуванні в 2019 році , коли грав за португальський "Порту".

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Під час виконання одної з вправ Ікер відчув, що не може дихати, ніби груди щось сильно здавлює, підійшов до тренера й сказав, що не знає, що з ним відбувається, а далі втратив свідомість. Його швидко госпіталізували. У медзакладі лікарі надали відповідну реанімаційну допомогу футболісту, його життя було врятовано.

Після цього випадку Касільяс більше не грав, втім продовжив тренуватися. А через два роки став одним з головних інвесторів іспанського футболу. Касільяс вкладує також великі гроші у розвиток медичних технологій, аби рятувати пацієнтів з інфарктом. Для нього ця тема стала найбільш важливою. Він зізнавався журналістам, що після серцевого нападу – народився вдруге й завжди буде допомагати людям, які мають великі проблеми з "головним мотором організму".

Зараз я почуваюся чудово. Гроші теж важливі, але перш за все ми хочемо зробити світ кращим. Ми допомагаємо людям, спрощуючи діагностику хвороб, знаходячи роботу для колишніх спортсменів та роблячи футбольні технології доступними для аматорів. Це лише початок, у нас багато планів

- сказав легендарний голкіпер.

Нагадаємо, Ікер Касільяс вважається найтитулованішим голкіпером в історії футболу. Він вигравав не раз чемпіонат Іспанії, кубок Іспанії, Лігу чемпіонів, двічі чемпіонат Європи та чемпіонат світу.

Кріс Летанг

Вид спорту: хокеїст

Країна: Канада

Вік: 37 років

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Кріс Летанг є одним з кращих захисників Національної хокейної ліги, найпрестижнішого чемпіонату з хокею у світі. Чоловік майже 20 років виступає за "Пітсбург Пінгвінз". Разом з клубом Кріс ставав чемпіоном НХЛ (Кубок Стенлі) тричі: 2009, 2016, 2017 років).

В 2014 році захисник переніс свій перший інсульт. Він втратив свідомість вдома, не міг рухатися ще декілька годин. Кріс не поїхав відразу до лікаря, а зробив це через пару днів, коли у нього почалася нудота. Тоді обстеження показало, шо Летанг народився з невеликим отвором в стінці серця. Проте відновлення, на диво, пройшло занадто швидко. Хокеїст повернувся на лід всього через два місяці.

Другий інсульт настиг Кріса через вісім років, у 2022 про це повідомила його команда. Та й тут хокеїсту пощастило, у нього не залишилося жодних слідів цього фатального випадку.

"Кріс повідомив про симптоми персоналу команди у понеділок і був негайно доставлений до лікарні для тестування, – сказав генменджер клубу Рон Хекстол. – Результати тестів були шокуючими, але ми вдячні за те, що у Кріса все гаразд. Ми вдячні медичному персоналу та лікарям. Він воїн на льоду, але насамперед він син, батько, чоловік та друг. Його здоров'я – наш пріоритет номер один".

Зараз Кріс Летанг продовжує грати в НХЛ, й схоже на те, що нічого не пророкує біди.

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Ленс Армстронг

Вид спорту: велогонки

Країна: США

Вік: 53 роки

Рак яєчок

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Ленс Армстроен являє собою яскравий приклад перемоги над раком, який, за думкою лікарів, не повинен був залишати ані шансу спортсмену. В жовтні 1996 року 25-річному велогонщику поставили діагноз: рак яєчок. При тому такий запущений, що метастази вже були у шлунку, легенях та головному мозку Арсмтронга. Він пройшов операцію по видаленню яєчка, проте цього було замало.

Ленс у своїй автобіографії писав, що вірив: буде жити. І це не дивлячись на те, що Армстронг почав кашляти кров’ю.

Другу операцію спортсмену зробили вже в Америці на головному мозку. Медики не виключали, що ця операція може закінчитися трагічно й Армстронг залишиться інвалідом. Та все минулося. Диво, але Ленс почав видужувати. Після короткого відновлення повернувся у великий спорт.

Армстронг аж 7 разів поспіль вигравав найпрестижнішу велогонку у світі "Тур де Франс". В 2012 зізнався у тому, що постійно був на допінгу. За це Ленса позбавили всіх виграних титулів. Хоч до нього стало відношення й холоднішим, та гонщика досі поважають за перемогу над онкологією.

Ерік Абідаль

Вид спорту: футбол

Країна: Франція

Вік: 45 років

Рак печінки

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Багаторазовий переможець Ліги чемпіонів та один з кращих захисників свого покоління Ерік Абідаль головну перемогу здобув поза межами футбольного поля. Француз переміг рак печінки.

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В 2009 році вже тоді гравць "Барселони" Ерік АБідаль захворів свинячим грипом. В 2011 у нього знайшли онкологію печінки. Лікарі виразили гіпотезу, що грип і спровокував ріст метостазів. Відразу ж йому провели багатогодинну операцію по їх видаленню і вже через два тижні Абідаль повернувся, аби грати у футбол.

Втім, хвороба не відступала. У 2012 році Абідалю транспортували печінку. З новим органом француз грав до 2014 року включно.

Смертельні випадки

Наведені нами історії – це всього невеличка частина того, як спортсмени перемогли хвороби та повернулися, або ж виступали зі смертельними симптомами й надалі. Насправді таких прикладів, десятки, а той сотні.

Окремо існують й випадки, коли спорстмени вмирали просто під час змагань.

Боксер Левандер Джонсон у поєдинку с Хесусом Чавесом отримав пухлину мозку й помер в реанімації. Велика кількість бодибілдерів: Далас МакКаравер, Насер Ель-Сонбаті, Річ Піана , Шон Роден пішли з життя, адже навантаження на тренуваннях та скоріше за все анаболіки все таки зробили своє – серця спортсменів не витримали.

Фатальних випадків, як і випадків з інвалідністю вистачає серед спортсменів. Тож, що це: чи плата за великий успіх, чи сучасний спорт просто пропонує такі тенденції, які не сумісні з нормальною життєдіяльністю організму?

Відповідь у кожного буде своя, а ми ж ні в якому разі не засуджуємо правила великого спорту, адже кожному вибирати, чи погодиться він на них та стане професіоналом.

Олександр Карамушка

Олександр Карамушка

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