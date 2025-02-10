Шорт-трекістка Хохелько здобула першу медаль для України на ЄЮОФ-2025
Київ • УНН
Марія Хохелько виборола бронзову медаль у шорт-треку на дистанції 1500м на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Спортсменка успішно пройшла всі етапи змагань та принесла першу нагороду в скарбничку української збірної.
Українська представниця шорт-треку Марія Хохелько виборола бронзову медаль у шорт-треку на дистанції 1500 м на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, принісши Україні першу медаль змагань, пише УНН з посиланням на дані НОК України.
Деталі
"Представниця шорт-треку Марія Хохелько - бронзова призерка ЄЮОФ-2025", - повідомили в НОК у соцмережах.
Марія Хохелько відкрила лік нагородам української команди на XVII зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.
Дистанція 1500 м - перша дисципліна, у якій змагалися спортсмени. Вигравши спершу чвертьфінал, а згодом і півфінал у своїх забігах, Марія стала однією із претенденток на медалі.
У фінальному забігу українська спортсменка впродовж усієї дистанції перебувала серед лідерок у боротьбі за медалі, і, у підсумку, перетнула фінішну пряму третьою.
Доповнення
10 лютого - перший день XVII зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю, представники національної збірної України будуть змагатися у 4 видах спорту.