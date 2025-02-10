Шорт-трекистка Хохелько получила первую медаль для Украины на ЕЮОФ-2025
Киев • УНН
Мария Хохелько завоевала бронзовую медаль в шорт-треке на дистанции 1500м на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Спортсменка успешно прошла все этапы соревнований и принесла первую награду в копилку украинской сборной.
Украинская представительница шорт-трека Мария Хохелько завоевала бронзовую медаль в шорт-треке на дистанции 1500 м на Европейском юношеском олимпийском фестивале, принеся Украине первую медаль соревнований, пишет УНН со ссылкой на данные НОК Украины.
Детали
«Представительница шорт-трека Мария Хохелько - бронзовый призер ЕЮОФ-2025», - сообщили в НОК в соцсетях.
Мария Хохелько открыла счет наградам украинской команды на XVII зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале.
Дистанция 1500 м - первая дисциплина, в которой соревновались спортсмены. Выиграв сначала четвертьфинал, а затем и полуфинал в своих забегах, Мария стала одной из претенденток на медали.
В финальном забеге украинская спортсменка на протяжении всей дистанции находилась среди лидеров в борьбе за медали, и, в итоге, пересекла финишную прямую третьей.
Дополнение
10 февраля - первый день XVII зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 4 видах спорта.