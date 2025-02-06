П’ятиразовий чемпіон Ліги чемпіонів Марсело завершив кар’єру

Легендарний футболіст Марсело "повісив бутси на цвях". Про це колишній гравець мадридського "Реалу" повідомив в соціальні мережі, виклавши відео, передає УНН.

"Моя любов до футболу походить від мого дідуся. Він хотів, щоб я став професійним гравцем, він зробив усе можливе, щоб це сталося", - сказав Марсело.

Також Марсело у відеоролику загадав основні свої перемоги на футбольному полі. А їх було досталь. У складі "Реалу" бразилець вигравав п’ять Ліг чемпіонів, става шість разів чемпіоном Іспанії, виграв 2 кубки цієї країни, ставав переможцем Клубного чемпіонату світу. Шість років входив до формального складу Збірної світу. На міжнародній арені 12 років грав за Бразилію. Експертами вважається, одним із кращих захисників в історії футболу.

Останні два роки Марсело був гравцем бразильського "Флуміненсе", в якому й починав свій футбольний шлях.