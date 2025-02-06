Пятикратный чемпион Лиги чемпионов Марсело завершил карьеру

Легендарный футболист Марсело "повесил бутсы на гвоздь". Об этом бывший игрок мадридского "Реала" сообщил в социальные сети, выложив видео, передает УНН.

"Моя любовь к футболу происходит от моего дедушки. Он хотел, чтобы я стал профессиональным игроком, он сделал все возможное, чтобы это произошло", - сказал Марсело.

Также Марсело в видеоролике загадал основные свои победы на футбольном поле. А их было достаточно. В составе "Реала" бразилец выигрывал пять Лиг чемпионов, становился шесть раз чемпионом Испании, выиграл 2 кубка этой страны, становился победителем Клубного чемпионата мира. Шесть лет входил в формальный состав Сборной мира. На международной арене 12 лет играл за Бразилию. Экспертами считается, одним из лучших защитников в истории футбола.

Последние два года Марсело был игроком бразильского "Флуминенсе", в котором и начинал свой футбольный путь.