В сети показали, как москву окружили многоуровневой системой ПВО

В сети появилась карта, на которой якобы изображено расположение систем противовоздушной обороны москвы. На схеме разными цветами обозначены места расположения противовоздушных комплексов, пишет УНН со ссылкой на ОСИНТера Jembob.

Детали

Согласно обнародованной схеме, в разных районах российской столицы расположены системы противовоздушной обороны, которые образуют кольцо вокруг города. В частности, на изображении показаны комплексы С-300, С-400 и радары, обеспечивающие прикрытие важных объектов.

По данным ОСИНТера, в Измайловском районе москвы появилась новая система ПВО С-400. Другие комплексы С-300 и С-400 расположены вокруг города таким образом, чтобы создавать многоуровневую оборону.

На момент публикации официального подтверждения расположения систем от российских военных не поступало. Однако схема уже активно обсуждается в сети.

Дополнение

