В мережі показали, як москву оточили багаторівневою системою ППО
Київ • УНН
У мережі поширили карту, що нібито показує розташування систем протиповітряної оборони москви, де різними кольорами позначено місця комплексів. На схемі зображені С-300, С-400 та радари, які утворюють кільце навколо міста.
У мережі з’явилась карта, на якій нібито зображено розташування систем протиповітряної оборони москви. На схемі різними кольорами позначено місця розташування протиповітряних комплексів, пише УНН з посиланням на ОСІНТера Jembob.
Деталі
Згідно з оприлюдненою схемою, у різних районах російської столиці розташовані системи протиповітряної оборони, які утворюють кільце навколо міста. Зокрема, на зображенні показано комплекси С-300, С-400 та радари, які забезпечують прикриття важливих об’єктів.
За даними ОСІНТера, в Ізмаїловському районі москви з’явилася нова система ППО С-400. Інші комплекси С-300 та С-400 розташовані навколо міста таким чином, щоб створювати багаторівневу оборону.
На момент публікації офіційного підтвердження розташування систем від російських військових не надходило. Однак схема вже активно обговорюється у мережі.
Доповнення
Спеціальний посланець російського диктатора володимира путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва кирило дмитрієв в інтерв’ю CNN заявив, що удари російських військ по цивільних об’єктах, зокрема по дитячих садках, є нещасними випадками.