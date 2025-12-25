В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 8404 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 11238 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 14159 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 12025 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 11859 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 11502 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 43613 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 61767 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31616 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 49954 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1м/с
80%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 12409 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo25 декабря, 06:45 • 11200 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 11078 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 9148 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"10:37 • 10315 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 8408 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 43615 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 31958 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 61767 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 49955 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Кэтрин, принцесса Уэльская
Актуальные места
Украина
Сумская область
Соединённые Штаты
Франция
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 4976 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 9282 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 11152 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 18611 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 30079 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Сериал
Отопление

В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света

Киев • УНН

 • 160 просмотра

25 декабря во второй половине дня в ряде областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной стали повреждения энергосистемы в результате атаки армии РФ.

В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света

В ряде областей 25 декабря во второй половине дня ввели аварийные отключения электроэнергии, пишет УНН со ссылкой на данные местных облэнерго.

Детали

"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1,2,3,4 и 5 очередей. Причина - повреждение энергосистемы в результате атаки армии рф", - сообщили в Сумыоблэнерго.

"25 декабря получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАО в объеме 5 очередей", - указали в Полтаваоблэнерго.

Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения25.12.25, 10:33 • 11861 просмотр

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Сумская область
Укрэнерго