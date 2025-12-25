В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света
Киев • УНН
25 декабря во второй половине дня в ряде областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной стали повреждения энергосистемы в результате атаки армии РФ.
В ряде областей 25 декабря во второй половине дня ввели аварийные отключения электроэнергии, пишет УНН со ссылкой на данные местных облэнерго.
Детали
"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1,2,3,4 и 5 очередей. Причина - повреждение энергосистемы в результате атаки армии рф", - сообщили в Сумыоблэнерго.
"25 декабря получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАО в объеме 5 очередей", - указали в Полтаваоблэнерго.
