В Румынии после пожара возле границы нашли обломки дрона

В Румынии снова обнаружили обломки дрона, накануне в этом районе фиксировали пожар, сообщили в Министерстве обороны страны, пишет УНН.

Детали

"Специалисты по взрывоопасным предметам Министерства национальной обороны провели предварительную оценку обломков беспилотника на месте в районе Плауру, уезд Тулча. Согласно первым оценкам, обнаруженные фрагменты не содержат взрывоопасных остатков", — сообщили в Министерстве обороны Румынии.

Как указано, обломки были изъяты для специализированной экспертизы, а дело взяла на рассмотрение прокуратура при Апелляционном суде Констанцы.

До этого в МО страны сообщали, что "в среду, 26 августа, днем Министерство национальной обороны было уведомлено о наличии пожара на берегу рукава Килия, примерно в 2 км выше по течению от населенного пункта Плауру". "Район был взят под охрану, пожар растительности был ликвидирован структурами Министерства внутренних дел совместно с местными властями, а экипаж Пограничной полиции ночью обеспечил безопасность периметра". Утром в четверг, 27 августа, команда специалистов по взрывоопасным предметам МО страны отправилась в этот район для проведения исследования на месте.

Ранее сегодня в Румынии также сообщали о поднятии в воздух двух истребителей F-18 и вертолета из-за обнаружения воздушных целей у границы.

В Румынии подняли два F-18 и вертолёт из-за воздушных целей у границы

"Нарушений национального воздушного пространства не выявлено. Два самолета F-18 Воздушно-космических сил Испании, которые контролировали ситуацию, вернулись на 57-ю авиабазу имени Михаила Когэлничану", — позже указали в МО Румынии, добавив, что тревога для населения севера уезда Тулча после обнаружения группы воздушных целей вблизи границы с Румынией была прекращена в 11:54.