В Румынии подняли два F-18 и вертолёт из-за воздушных целей у границы
Киев • УНН
Румынские радары обнаружили группу воздушных целей на территории Украины вблизи границы. Для мониторинга подняли два испанских F-18 и IAR-330.
В Румынии подняли в воздух два истребителя F-18 и вертолёт из-за обнаружения группы воздушных целей у границы, сообщили в Министерстве обороны страны в четверг, пишет УНН.
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"В четверг, 27 августа, в 10:08 система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила группу воздушных целей в воздушном пространстве Украины, вблизи границы с Румынией", — говорится в сообщении.
Население на севере уезда Тулча было оповещено, в 10:18 было отправлено сообщение RO-Alert.
"В 10:23 для мониторинга ситуации с земли были подняты два самолёта F-18 Воздушно-космических сил Испании, которые служат в составе усиленной воздушной полиции на 57-й авиабазе имени Михаила Когэлничану. Также в 10:33 с земли был поднят вертолёт IAR-330 PUMA SOCAT Военно-воздушных сил Румынии", — указано в сообщении.
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