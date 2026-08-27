У Румунії підняли два F-18 і гелікоптер через повітряні цілі біля кордону
Київ • УНН
Румунські радари виявили групу повітряних цілей в Україні поблизу кордону. Для моніторингу підняли два іспанські F-18 та IAR-330.
У Румунії підняли у повітря два винищувачі F-18 і гелікоптер через фіксацію групи повітряних цілей біля кордону, повідомили в Міноборони країни у четвер, пише УНН.
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"У четвер, 27 серпня, о 10:08 система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони виявила групу повітряних цілей у повітряному просторі України, поблизу кордону з Румунією", - ідеться у повідомленні.
Було оповіщення населення на півночі повіту Тулча, о 10:18 надіслано повідомлення RO-Alert.
"О 10:23 для моніторингу ситуації було піднято з землі два літаки F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, що служать у складі посиленої повітряної поліції на 57-й авіабазі Міхаїла Когелнічану. Також о 10:33 було піднято з землі гелікоптер IAR-330 PUMA SOCAT Повітряних сил Румунії", - вказано у повідомленні.
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