У Румунії після пожежі біля кордону знайшли уламки дрона
Київ • УНН
У районі Плауру знайшли уламки дрона без вибухових залишків. Їх вилучили для експертизи, а справу передали прокуратурі.
У Румунії знову знайшли уламки дрона, напередодні у цьому районі фіксували пожежу, повідомили у Міноборони країни, пише УНН.
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"Фахівці з вибухонебезпечних пристроїв Міністерства національної оборони провели попередню оцінку уламків безпілотника на місці в районі Плауру, повіт Тулча. Згідно з першими оцінками, виявлені фрагменти не містять вибухових залишків", - повідомили в Міноборони Румунії.
Як вказано, уламки було вилучено для спеціалізованої експертизи, а справу взяла на розгляд прокуратура при Апеляційному суді Констанці.
Перед цим у МО країни повідомляли, що "у середу, 26 серпня, вдень Міністерство національної оборони було повідомлено про наявність пожежі на березі рукава Кілія, приблизно за 2 км вище за течією від населеного пункту Плауру". "Район було взято під охорону, пожежу рослинності було ліквідовано структурами Міністерства внутрішніх справ разом з місцевою владою, а екіпаж Прикордонної поліції вночі забезпечив безпеку периметра". Вранці в четвер, 27 серпня, команда фахівців з вибухонебезпечних предметів Міноборони країни вирушила до цього району для проведення дослідження на місці.
Раніше сьогодні у Румунії також повідомляли про підняття в повітря двох винищувачів F-18 і гелікоптера через фіксацію повітряних цілей біля кордону.
У Румунії підняли два F-18 і гелікоптер через повітряні цілі біля кордону27.08.26, 11:12 • 4640 переглядiв
"Порушень національного повітряного простору не виявлено. Два літаки F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, які контролювали ситуацію, повернулися на 57-му авіабазу імені Міхаїла Когелнічану", - вказали згодом у МО Румунії, додавши, що тривогу для населення півночі повіту Тулча після виявлення групи повітряних цілей поблизу кордону з Румунією було припинено об 11:54.