В Ровно мужчина угрожал взорвать гранаты при проверке – его задержали
Киев • УНН
В Ровно 43-летний мужчина три часа угрожал взорвать гранаты во время проверки документов. Полиция задержала нарушителя, самовольно покинувшего часть.
В Ровно правоохранители задержали мужчину, который во время проверки угрожал взорвать гранаты. Благодаря переговорам и слаженным действиям полиции обошлось без пострадавших. Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает УНН.
Подробности
Инцидент произошел 4 апреля около 20:30 на улице Соборной. Во время проверки документов 43-летний житель поселка Оржев выдернул чеку гранаты и начал угрожать взрывом.
На место оперативно прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники, спецназовцы КОРД, патрульные и руководство полиции. С мужчиной более трех часов вели переговоры.
В результате его удалось задержать.
Как выяснилось, мужчина находился в статусе СЗЧ (самовольное оставление части). Один из боеприпасов обнаружили в водоеме, другой - обезвредили и изъяли для проведения экспертизы.
Сейчас продолжаются следственные действия в рамках открытых уголовных производств.
