Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
В Ровно мужчина угрожал взорвать гранаты при проверке – его задержали

Киев • УНН

 • 5312 просмотра

В Ровно 43-летний мужчина три часа угрожал взорвать гранаты во время проверки документов. Полиция задержала нарушителя, самовольно покинувшего часть.

В Ровно правоохранители задержали мужчину, который во время проверки угрожал взорвать гранаты. Благодаря переговорам и слаженным действиям полиции обошлось без пострадавших. Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает УНН.

Подробности

Инцидент произошел 4 апреля около 20:30 на улице Соборной. Во время проверки документов 43-летний житель поселка Оржев выдернул чеку гранаты и начал угрожать взрывом.

На место оперативно прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники, спецназовцы КОРД, патрульные и руководство полиции. С мужчиной более трех часов вели переговоры.

В результате его удалось задержать.

Как выяснилось, мужчина находился в статусе СЗЧ (самовольное оставление части). Один из боеприпасов обнаружили в водоеме, другой - обезвредили и изъяли для проведения экспертизы.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках открытых уголовных производств.

