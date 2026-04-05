В Ровно мужчина угрожал взорвать гранаты при проверке – его задержали

В Ровно правоохранители задержали мужчину, который во время проверки угрожал взорвать гранаты. Благодаря переговорам и слаженным действиям полиции обошлось без пострадавших. Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает УНН.

Подробности

Инцидент произошел 4 апреля около 20:30 на улице Соборной. Во время проверки документов 43-летний житель поселка Оржев выдернул чеку гранаты и начал угрожать взрывом.

На место оперативно прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники, спецназовцы КОРД, патрульные и руководство полиции. С мужчиной более трех часов вели переговоры.

В результате его удалось задержать.

Как выяснилось, мужчина находился в статусе СЗЧ (самовольное оставление части). Один из боеприпасов обнаружили в водоеме, другой - обезвредили и изъяли для проведения экспертизы.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках открытых уголовных производств.

В Киеве задержали мужчину, открывшего стрельбу на Дарнице - полиция