В Киеве задержали мужчину, открывшего стрельбу на Дарнице - полиция
Киев • УНН
В Дарницком районе 33-летний мужчина несколько раз выстрелил из травматического оружия во время ссоры. Полиция задержала стрелка и открыла дело.
В Дарницком районе столицы полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу во время конфликта между двумя компаниями. Об этом сообщает ГУНП Украины в Киеве, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел ночью возле дома на улице Драгоманова. По предварительным данным, во время ссоры 33-летний местный житель произвел несколько выстрелов из оружия. В результате происшествия никто не пострадал.
Правоохранители оперативно задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины и изъяли оружие - устройство для отстрела резиновых пуль.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств инцидента.
В Киеве взорвался автомобиль, полиция выясняет обстоятельства04.04.26, 21:53 • 4026 просмотров