В Киеве взорвался автомобиль, полиция выясняет обстоятельства
Киев • УНН
В Святошинском районе столицы взорвался и загорелся автомобиль Skoda. Огонь повредил соседние машины, на месте работают спасатели и полиция.
В Святошинском районе столицы взорвался автомобиль, правоохранители выясняют обстоятельства, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
Полиция выясняет обстоятельства взрыва авто в Святошинском районе столицы.
Предварительно известно, что произошло возгорание автомобиля Skoda, также огнем повреждены припаркованные рядом автомобили.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Сейчас на месте работают все профильные службы, которые ликвидируют пожар и устанавливают обстоятельства происшествия.
Добавим
Ранее в Telegram-каналах сообщали, что два взрыва прогремели на столичной Борщаговке.
После этого были слышны крики, на место уже прибыли спасатели.