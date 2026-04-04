У Києві вибухнуло авто, поліція з'ясовує обставини

У Святошинському районі столиці вибухнуло авто, правоохоронці з'ясовують обставини, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Попередньо відомо, що відбулось загорання автомобіля Skoda, також вогнем пошкоджені припарковані поруч автівки.

Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

Наразі на місці працюють усі профільні служби, які ліквідовують пожежу та встановлюють обставини події.

Раніше у Telegram-каналах повідомляли, що два вибухи пролунали на столичній Борщагівці.

Після цього було чути крики, на місце вже прибули рятувальники.