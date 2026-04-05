У Києві затримали чоловіка, який відкрив стрілянину на Дарниці - поліція
Київ • УНН
У Дарницькому районі 33-річний чоловік кілька разів вистрілив із травматичної зброї під час сварки. Поліція затримала стрільця та відкрила справу.
У Дарницькому районі столиці поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину під час конфлікту між двома компаніями. Про це повідомляє ГУНП України в Києві, передає УНН.
Деталі
Інцидент стався вночі біля будинку на вулиці Драгоманова. За попередніми даними, під час сварки 33-річний місцевий мешканець здійснив кілька пострілів зі зброї. Унаслідок події ніхто не постраждав.
Правоохоронці оперативно затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України та вилучили зброю - пристрій для відстрілу гумових куль.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Наразі триває встановлення всіх обставин інциденту.
