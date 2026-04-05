У Рівному чоловік погрожував підірвати гранати при перевірці - його затримали
Київ • УНН
У Рівному 43-річний чоловік три години погрожував підірвати гранати під час перевірки документів. Поліція затримала порушника, який самовільно залишив частину.
У Рівному правоохоронці затримали чоловіка, який під час перевірки погрожував підірвати гранати. Завдяки переговорам і злагодженим діям поліції обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає УНН.
Деталі
Інцидент стався 4 квітня близько 20:30 на вулиці Соборній. Під час перевірки документів 43-річний житель селища Оржів висмикнув чеку гранати та почав погрожувати вибухом.
На місце оперативно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки, спецпризначенці КОРД, патрульні та керівництво поліції. Із чоловіком понад три години вели переговори.
У результаті його вдалося затримати.
Як з’ясувалося, чоловік перебував у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини). Один із боєприпасів виявили у водоймі, інший - знешкодили та вилучили для проведення експертизи.
Наразі тривають слідчі дії в межах відкритих кримінальних проваджень.
