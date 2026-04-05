У Рівному чоловік погрожував підірвати гранати при перевірці - його затримали

У Рівному правоохоронці затримали чоловіка, який під час перевірки погрожував підірвати гранати. Завдяки переговорам і злагодженим діям поліції обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався 4 квітня близько 20:30 на вулиці Соборній. Під час перевірки документів 43-річний житель селища Оржів висмикнув чеку гранати та почав погрожувати вибухом.

На місце оперативно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки, спецпризначенці КОРД, патрульні та керівництво поліції. Із чоловіком понад три години вели переговори.

У результаті його вдалося затримати.

Як з’ясувалося, чоловік перебував у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини). Один із боєприпасів виявили у водоймі, інший - знешкодили та вилучили для проведення експертизи.

Наразі тривають слідчі дії в межах відкритих кримінальних проваджень.

У Києві затримали чоловіка, який відкрив стрілянину на Дарниці - поліція