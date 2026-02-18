$43.260.09
Эксклюзив
16:17 • 10932 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 23900 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 19256 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 30126 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 22929 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 18207 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 22220 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 24711 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 17727 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18566 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
В российском белгороде частичный блэкаут: что известно

Киев • УНН

 • 978 просмотра

В российском белгороде повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с электроэнергией и теплоснабжением. Частично свет исчез в белгороде, шебекино и шебекинском округе.

В российском белгороде частичный блэкаут: что известно

В российском белгороде в результате удара повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр белгорода валентин демидов, передает УНН.

Детали

В российском Белгороде начались перебои в подаче электроэнергии и теплоснабжения.

По данным росСМИ, свет частично пропал в белгороде, шебекино и шебекинском округе.

Однако вскоре подача электричества возобновилась на некоторых улицах Белгорода и в ряде поселков Белгородского округа.

Добавим

Губернатор белгородской области вячеслав гладков подтвердил, что очередная массированная ракетная атака на объекты энергетики города белгород.

Есть большие повреждения. Мы видим, что есть частичная потеря электроэнергии, тепла, поэтому сейчас разбираемся. Как всегда, наши аварийные бригады уже вышли на восстановление 

- добавил Гладков.

В белгородской области зафиксированы масштабные повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированного обстрела16.02.26, 00:26 • 14211 просмотров

