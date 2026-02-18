В российском белгороде частичный блэкаут: что известно
Киев • УНН
В российском белгороде повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с электроэнергией и теплоснабжением. Частично свет исчез в белгороде, шебекино и шебекинском округе.
В российском белгороде в результате удара повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр белгорода валентин демидов, передает УНН.
Детали
В российском Белгороде начались перебои в подаче электроэнергии и теплоснабжения.
По данным росСМИ, свет частично пропал в белгороде, шебекино и шебекинском округе.
Однако вскоре подача электричества возобновилась на некоторых улицах Белгорода и в ряде поселков Белгородского округа.
Добавим
Губернатор белгородской области вячеслав гладков подтвердил, что очередная массированная ракетная атака на объекты энергетики города белгород.
Есть большие повреждения. Мы видим, что есть частичная потеря электроэнергии, тепла, поэтому сейчас разбираемся. Как всегда, наши аварийные бригады уже вышли на восстановление
