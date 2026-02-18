$43.260.09
Ексклюзив
16:17 • 10392 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав'язати капітуляцію
15:06 • 22265 перегляди
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 17058 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 27198 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 21418 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 17068 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 21364 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 24328 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17513 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18446 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
У російському бєлгороді частковий блекаут: що відомо

Київ • УНН

 • 122 перегляди

У російському бєлгороді пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до перебоїв з електроенергією та теплопостачанням. Частково світло зникло в бєлгороді, шебекіно та шебекінському окрузі.

У російському бєлгороді частковий блекаут: що відомо

У російському бєлгороді в результаті удару пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив мер бєлгорода валентин демидов, передає УНН.

Деталі

У російському бєлгороді почалися перебої в подачі електроенергії та теплопостачання.

За даними росЗМІ, світло частково зникло у бєлгороді, шебекіному та шебекінському окрузі.

Однак незабаром подача електрики відновилася на деяких вулицях бєлгорода і в низці селищ бєлгородського округу.

Додамо

Губернатор бєлгородщини вячеслав гладков підветрдив, що чергова масована ракетна атака на об'єкти енергетики міста бєлгород.

Є великі ушкодження. Ми бачимо, що є часткова втрата електроенергії, тепла, тому зараз розбираємось. Як завжди, наші аварійні бригади вже вийшли на відновлення 

- додав гладков.

У бєлгородській області зафіксували масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованого обстрілу16.02.26, 00:26 • 14211 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія