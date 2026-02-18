У російському бєлгороді частковий блекаут: що відомо
Київ • УНН
У російському бєлгороді пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до перебоїв з електроенергією та теплопостачанням. Частково світло зникло в бєлгороді, шебекіно та шебекінському окрузі.
У російському бєлгороді в результаті удару пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив мер бєлгорода валентин демидов, передає УНН.
Деталі
У російському бєлгороді почалися перебої в подачі електроенергії та теплопостачання.
За даними росЗМІ, світло частково зникло у бєлгороді, шебекіному та шебекінському окрузі.
Однак незабаром подача електрики відновилася на деяких вулицях бєлгорода і в низці селищ бєлгородського округу.
Додамо
Губернатор бєлгородщини вячеслав гладков підветрдив, що чергова масована ракетна атака на об'єкти енергетики міста бєлгород.
Є великі ушкодження. Ми бачимо, що є часткова втрата електроенергії, тепла, тому зараз розбираємось. Як завжди, наші аварійні бригади вже вийшли на відновлення
