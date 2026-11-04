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В российской Адыгее дроны атаковали логистический центр Ozon, сотрудников эвакуировали

Киев • УНН

 • 1694 просмотра

В городе Адыгейске дроны повредили логистический центр Ozon, сотрудников эвакуировали. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В российской Адыгее дроны атаковали логистический центр Ozon, сотрудников эвакуировали
Фото иллюстративное

В городе Адыгейск в России беспилотники атаковали логистический центр маркетплейса Ozon. Компания сообщила об эвакуации всех сотрудников. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет УНН.

Подробности

В пресс-службе Ozon заявили, что из-за атаки временно приостановили приём товаров от продавцов в повреждённом логистическом комплексе. Грузы, которые уже находятся в пути, перенаправляют на другие объекты.

Кроме того, компания уберёт из продажи товары, которые хранились в атакованном центре, и отменит заказы, которые не сможет выполнить с других складов.

Как будет работать Ozon после атаки

В компании заверили, что покупатели и дальше смогут оформлять заказы в обычном режиме.

Клиенты могут оформлять заказы как обычно, мы соберём их в других логистических комплексах и доставим покупателям

– сообщили в пресс-службе Ozon.

Масштабы повреждений логистического центра пока неизвестны. Информации о количестве беспилотников, атаковавших объект, также нет.

Дроны FP-1 преодолели более 2500 км и поразили два объекта в омске: под ударом завод "омский каучук" и склад OZON25.10.26, 15:07 • 5312 просмотров

Степан Гафтко

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