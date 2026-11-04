У російській Адигеї дрони атакували логістичний центр Ozon, працівників евакуювали
Київ • УНН
У місті Адигейськ дрони пошкодили логістичний центр Ozon, працівників евакуювали. Постраждалих, за попередніми даними, немає.
У місті Адигейськ у росії безпілотники атакували логістичний центр маркетплейсу Ozon. Компанія повідомила про евакуацію всіх співробітників. За попередніми даними, постраждалих немає, пише УНН.
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У пресслужбі Ozon заявили, що через атаку тимчасово призупинили приймання товарів від продавців у пошкодженому логістичному комплексі. Вантажі, які вже перебувають у дорозі, перенаправляють на інші об'єкти.
Крім того, компанія прибере з продажу товари, що зберігалися в атакованому центрі, та скасує замовлення, які не зможе виконати з інших складів.
Як працюватиме Ozon після атаки
У компанії запевнили, що покупці зможуть і надалі оформлювати замовлення у звичайному режимі.
Клієнти можуть оформлювати замовлення як зазвичай, ми зберемо їх в інших логістичних комплексах і доставимо покупцям
Масштаби пошкоджень логістичного центру наразі невідомі. Інформації про кількість безпілотників, які атакували об'єкт, також немає.
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