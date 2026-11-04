У російській Адигеї дрони атакували логістичний центр Ozon, працівників евакуювали

$45.530.1851.050.37
ukenru
03:16 • 4150 перегляди
Швеція представила нові безпілотні катери CB90 CX із ракетами та ППО, попередні версії яких уже використовує УкраїнаPhoto
02:37 • 7882 перегляди
Україна, Молдова та Румунія провели спільну операцію проти транскордонної злочинності
01:55 • 8470 перегляди
Стало відомо, хто з української делегації зустрінеться з Меланією Трамп та російськими представниками
01:16 • 8410 перегляди
США розробили план нових ударів по Ірану після попередження Ізраїлю про можливе застосування хімічної зброї
00:15 • 10431 перегляди
США готують для України понад 1000 нових крилатих ракет ERAM із дальністю понад 460 км
23:17 • 10351 перегляди
росія вважає мирну та об'єднану Європу своїм ворогом і готується до протистояння – ЗеленськийVideo
22:16 • 12044 перегляди
кремль планує посилити удари по Україні після виборів у США попри майбутні переговори – Bloomberg
22:01 • 10753 перегляди
Шалений камбек МЮ, 6 голів ПСЖ та впевнена перемога Барселони у Лізі чемпіонів: рахунки матчів 3 листопада
3 листопада, 21:43 • 10556 перегляди
Під cамарою другу добу палає одне з найбільших нафтових сховищ рф у Європі після атаки українських дронів
3 листопада, 20:45 • 11467 перегляди
У Житомирі після атак рф масштабні відключення світла, низка будинків залишилась без води і тепла
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Гонкурівську премію здобув роман про вбивство паризької натурниці у 1949 році3 листопада, 18:21 • 11212 перегляди
Трамп назвав Гренландію "найбільшим подарунком" для США від Європи22:05 • 4782 перегляди
Кім Кардаш'ян зізналася, що 13-річна донька критикує її вбрання та дає модні поради23:06 • 3260 перегляди
4 листопада Україна та партнери проведуть у Брюсселі переговори щодо гарантій безпеки та повоєнного відновлення - Умєров00:55 • 4054 перегляди
Демократи випереджають республіканців на виборах до Конгресу США: перші проміжні результатиPhoto01:27 • 6810 перегляди
Публікації
У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро3 листопада, 17:35 • 26067 перегляди
Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України
Ексклюзив
3 листопада, 14:07 • 32544 перегляди
Бронювання в обмін на мобілізацію: чому нова ідея уряду викликала критику
Ексклюзив
3 листопада, 11:27 • 47067 перегляди
“Шахтар” - “Спортінг”, “Атлетіко” - “Баварія” - анонс 4 туру ЛЧVideo2 листопада, 20:14 • 67837 перегляди
Від 18-річного дебютанта до абсолютного рекорду - як Ярмоленко йшов до 125 голів в УПЛPhotoVideo2 листопада, 17:35 • 75918 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Беньямін Нетаньягу
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Швеція
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Конгресвумен Вікторія Спартц, яка критикувала допомогу Україні, хоча сама має українське походження, втрачає місце в Конгресі 03:08 • 924 перегляди
Кріс Рок зізнався, як залежність від порнографії та зради зруйнували його 20-річний шлюб03:05 • 586 перегляди
Бріджит Фонда вперше за тривалий час з'явилася на публіці після 24 років поза ГоллівудомPhoto02:05 • 1528 перегляди
Канада заборонила хокеїстам із росії та білорусі брати участь у молодіжному чемпіонаті світу01:31 • 2544 перегляди
Білий дім підготував тези на випадок невдачі республіканців на виборах до Конгресу США01:05 • 2496 перегляди
Актуальне
Fox News
Фільм
The New York Times
Starlink
Серіали

У російській Адигеї дрони атакували логістичний центр Ozon, працівників евакуювали

Київ • УНН

 • 190 перегляди

У місті Адигейськ дрони пошкодили логістичний центр Ozon, працівників евакуювали. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

У російській Адигеї дрони атакували логістичний центр Ozon, працівників евакуювали
Фото ілюстративне

У місті Адигейськ у росії безпілотники атакували логістичний центр маркетплейсу Ozon. Компанія повідомила про евакуацію всіх співробітників. За попередніми даними, постраждалих немає, пише УНН.

Деталі

У пресслужбі Ozon заявили, що через атаку тимчасово призупинили приймання товарів від продавців у пошкодженому логістичному комплексі. Вантажі, які вже перебувають у дорозі, перенаправляють на інші об'єкти.

Крім того, компанія прибере з продажу товари, що зберігалися в атакованому центрі, та скасує замовлення, які не зможе виконати з інших складів.

Як працюватиме Ozon після атаки

У компанії запевнили, що покупці зможуть і надалі оформлювати замовлення у звичайному режимі.

Клієнти можуть оформлювати замовлення як зазвичай, ми зберемо їх в інших логістичних комплексах і доставимо покупцям

– повідомили у пресслужбі Ozon.

Масштаби пошкоджень логістичного центру наразі невідомі. Інформації про кількість безпілотників, які атакували об'єкт, також немає.

Дрони FP-1 подолали понад 2500 км і уразили два об’єкти в омську: під ударом завод "омський каучук" та склад OZON25.10.26, 15:07 • 5312 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Вибухи
Евакуація
Війна в Україні