У російській Адигеї дрони атакували логістичний центр Ozon, працівників евакуювали

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У місті Адигейськ у росії безпілотники атакували логістичний центр маркетплейсу Ozon. Компанія повідомила про евакуацію всіх співробітників. За попередніми даними, постраждалих немає, пише УНН.

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У пресслужбі Ozon заявили, що через атаку тимчасово призупинили приймання товарів від продавців у пошкодженому логістичному комплексі. Вантажі, які вже перебувають у дорозі, перенаправляють на інші об'єкти.

Крім того, компанія прибере з продажу товари, що зберігалися в атакованому центрі, та скасує замовлення, які не зможе виконати з інших складів.

Як працюватиме Ozon після атаки

У компанії запевнили, що покупці зможуть і надалі оформлювати замовлення у звичайному режимі.

Клієнти можуть оформлювати замовлення як зазвичай, ми зберемо їх в інших логістичних комплексах і доставимо покупцям – повідомили у пресслужбі Ozon.

Масштаби пошкоджень логістичного центру наразі невідомі. Інформації про кількість безпілотників, які атакували об'єкт, також немає.

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