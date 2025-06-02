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В России заявили, что получили предложения Украины перед переговорами в Стамбуле

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Российская сторона получила от Украины вариант меморандума Киева по урегулированию конфликта. Документ поступил на украинском и английском языках.

В России заявили, что получили предложения Украины перед переговорами в Стамбуле

Россия получила предложения Украины по миру перед переговорами в Стамбуле. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, информирует УНН со ссылкой на росСМИ.

Российская сторона получила от Украины вариант меморандума Киева по урегулированию конфликта

- говорится в заметке росСМИ.

По его словам Мединского, документ поступил на украинском и английском языках.

"Ничего, мы справились. В нашей делегации есть люди, владеющие многими языками. Если что, двое свободно говорят по-японски", - сказал он.

Напомним

В воскресенье, 01 июня в 20:25 (по Киевскому времени) российские СМИ в Telegram сообщили, что в Стамбуле приземлился самолет с российской делегацией, опубликовав соответствующее видео.

По данным росСМИ, встреча делегаций Украины и россии состоится 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле. 

Владимир Зеленский подписал указ о составе украинской делегации для переговоров с россией в Стамбуле 2 июня. В делегацию вошли представители Минобороны, Офиса Президента и ВСУ.

Украинская делегация представит на переговорах в Стамбуле дорожную карту мира, которая включает прекращение огня на 30 дней, обмен пленными и встречу Зеленского с путиным. Условия Украины включают отсутствие ограничений на военную мощь и репарации.

россия до сих пор не передала обещанный "меморандум" по переговорам ни одной из сторон, в то же время осуществляя массированные воздушные атаки по Украине. Сибига подчеркнул отсутствие реальных шагов к миру со стороны рф.

Зеленский раскрыл, что Украина будет предлагать рф на переговорах в Стамбуле02.06.25, 01:12 • 1066 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Стамбул
Владимир Зеленский
Украина
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