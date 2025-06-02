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У Росії заявили, що отримали пропозиції України перед переговорами у Стамбулі

Київ • УНН

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Російська сторона отримала від України варіант меморандуму Києва щодо врегулювання конфлікту. Документ надійшов українською та англійською мовами.

У Росії заявили, що отримали пропозиції України перед переговорами у Стамбулі

Росія отримала пропозиції України щодо миру перед переговорами у Стамбулі. Про це заявив глава російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський, інформує УНН з посиланням на росЗМІ.

Російська сторона отримала від України варіант меморандуму Києва щодо врегулювання конфлікту

- йдеться у дописі росЗМІ.

За його Мединського, документ надійшов українською та англійською мовами.

"Нічого, ми впоралися. У нашій делегації є люди, які володіють багатьма мовами. Якщо що, двоє вільно говорять японською", - сказав він.

Нагадаємо

У неділю, 01 червня о 20:25 (за Київським часом) російські ЗМІ у Telegram повідомили, що у Стамбулі приземлився літак з російською делегацією, опублікувавши відповідне відео.

За даними росЗМІ, зустріч делегацій України та росії відбудеться 2 червня о 13:00 у палаці Чираган у Стамбулі. 

Володимир Зеленський підписав указ про склад української делегації для переговорів з росією в Стамбулі 2 червня. До делегації увійшли представники Міноборони, Офісу Президента та ЗСУ.

Українська делегація представить на переговорах у Стамбулі дорожню карту миру, яка включає припинення вогню на 30 днів, обмін полоненими та зустріч Зеленського з путіним. Умови України включають відсутність обмежень на військову міць та репарації.

росія досі не передала обіцяний "меморандум" щодо переговорів жодній зі сторін, водночас здійснюючи масовані повітряні атаки по Україні. Сибіга наголосив на відсутності реальних кроків до миру з боку рф.

Зеленський розкрив, що Україна пропонуватиме рф на переговорах в Стамбулі02.06.25, 01:12 • 1224 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Стамбул
Володимир Зеленський
Україна
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