В России обрушилась крыша цеха на заводе "Моторинвест" - под завалами нашли людей
Киев • УНН
"Моторинвест" - российское автосборочное предприятие в Липецкой области, которое работает с 2014 года.
В четверг, 19 февраля, в липецкой области россии обрушилась крыша цеха на заводе "Моторинвест". Из-под завалов достали пять человек, информация об их состоянии уточняется. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Напомним
По предварительной информации, причиной обрушения стало скопление снега на крыше цеха. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы, сообщил губернатор липецкой области игорь артамонов.
Местные паблики пишут, что речь идет о сварочном цехе - он был открыт в декабре 2025 года. Под завалами могут оставаться до 15 человек.
Дополнительно
"Моторинвест" - российское автосборочное предприятие в липецкой области, которое работает с 2014 года. С сентября 2022 года предприятие выпускает китайские электромобили под маркой Evolute.
Напомним
Недавно дроны СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае рф. В результате атаки зафиксирован пожар на нефтеперевалочном комплексе.