У росії обвалився дах цеху на заводі "Моторінвест" - під завалами знайшли людей
Київ • УНН
У четвер, 19 лютого, в ліпецькій області росії обвалився дах цеху на заводі "Моторінвест". З-під завалів дістали п’ятьох людей, інформація про їх стан уточнюється. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".
Нагадаємо
За попередньою інформацією, причиною обвалу стало скупчення снігу на даху цеху. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи, повідомив губернатор ліпецької області ігор артамонов.
Місцеві пабліки пишуть, що мова йде про зварювальний цех - він був відкритий у грудні 2025 року. Під завалами можуть залишатися до 15 осіб.
Додатково
"Моторінвест" - російське автоскладальне підприємство в липецькій області, яке працює з 2014 року. З вересня 2022 року підприємство випускає китайські електромобілі під маркою Evolute.
Нагадаємо
