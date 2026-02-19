$43.290.03
Ексклюзив
11:28
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
07:36
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
07:02
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
11:28
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 2462 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 30864 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo18 лютого, 15:06 • 66024 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 42073 перегляди
У росії обвалився дах цеху на заводі "Моторінвест" - під завалами знайшли людей

Київ • УНН

 • 46 перегляди

"Моторінвест"- російське автоскладальне підприємство в липецькій області, яке працює з 2014 року.

У росії обвалився дах цеху на заводі "Моторінвест" - під завалами знайшли людей

У четвер, 19 лютого, в ліпецькій області росії обвалився дах цеху на заводі "Моторінвест". З-під завалів дістали п’ятьох людей, інформація про їх стан уточнюється. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Нагадаємо

За попередньою інформацією, причиною обвалу стало скупчення снігу на даху цеху. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи, повідомив губернатор ліпецької області ігор артамонов.

Місцеві пабліки пишуть, що мова йде про зварювальний цех - він був відкритий у грудні 2025 року. Під завалами можуть залишатися до 15 осіб.

Додатково

"Моторінвест" - російське автоскладальне підприємство в липецькій області, яке працює з 2014 року. З вересня 2022 року підприємство випускає китайські електромобілі під маркою Evolute.

Нагадаємо

Нещодавно дрони СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї рф. Внаслідок атаки зафіксовано пожежу на нафтоперевалочному комплексі.

Євген Устименко

