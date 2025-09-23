В РФ заявили об атаке дронов: заявляют о якобы 30 беспилотниках
Киев • УНН
Минобороны рф заявило об уничтожении 34 украинских беспилотников над белгородской, курской и тульской областями. Это происходит на фоне дефицита бензина в россии после атак на НПЗ.
В россии заявили о сбитии 34 украинских беспилотников, которые якобы атаковали белгородскую, курскую и тульскую области. Об этом сообщили в минобороны государства-агрессора, передает УНН.
С 14.00 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями белгородской, курской и тульской областей
Дополнение
После серии украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы россия столкнулась с дефицитом бензина. По данным трейдеров и розничных продавцов, сокращение переработки нефти и высокие процентные ставки усложняют для частных АЗС накопление запасов топлива, что приводит к перебоям в поставках и общем экспорте.
В ночь на 22 сентября власти рф сообщили о якобы отражении массированной атаки беспилотников в ростовской области.
В ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БпЛА в таганроге, миллеровском, чертковском и шолоховском районе