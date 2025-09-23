В РФ заявили об атаке дронов: заявляют о якобы 30 беспилотниках

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Эксклюзив
13:28 • 8006 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 24651 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 19576 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 48129 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 39041 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 37032 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 49912 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 49779 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 45364 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 70261 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.3м/с
63%
752мм
Популярные новости
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 41396 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 38088 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico23 сентября, 09:15 • 17820 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto23 сентября, 10:03 • 22032 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 20896 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 24661 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 21065 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 38325 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 41622 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 48145 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Метте Фредериксен
Елена Зеленская
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 10309 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 75566 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 37326 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 52607 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 104207 просмотра
Актуальное
Google Play
YouTube
Хранитель
Нью-Йорк Таймс
E-6 Mercury

В РФ заявили об атаке дронов: заявляют о якобы 30 беспилотниках

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Минобороны рф заявило об уничтожении 34 украинских беспилотников над белгородской, курской и тульской областями. Это происходит на фоне дефицита бензина в россии после атак на НПЗ.

В РФ заявили об атаке дронов: заявляют о якобы 30 беспилотниках

В россии заявили о сбитии 34 украинских беспилотников, которые якобы атаковали белгородскую, курскую и тульскую области. Об этом сообщили в минобороны государства-агрессора, передает УНН.

С 14.00 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями белгородской, курской и тульской областей 

- говорится в сообщении.

Дополнение

После серии украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы россия столкнулась с дефицитом бензина. По данным трейдеров и розничных продавцов, сокращение переработки нефти и высокие процентные ставки усложняют для частных АЗС накопление запасов топлива, что приводит к перебоям в поставках и общем экспорте.

В ночь на 22 сентября власти рф сообщили о якобы отражении массированной атаки беспилотников в ростовской области.

В ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БпЛА в таганроге, миллеровском, чертковском и шолоховском районе 

- говорится в сообщении.

Павел Зинченко

Новости Мира
Курская область