У рф заявили про атаку дронів: заявляють про нібито 30 безпілотників

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Ексклюзив
13:28 • 6814 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 21899 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 17718 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 45446 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 37515 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 36131 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 49450 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 49454 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 45162 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 70127 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.3м/с
59%
751мм
Популярнi новини
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 39066 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 35644 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico23 вересня, 09:15 • 16545 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto23 вересня, 10:03 • 20790 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 19310 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 21898 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 19429 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 35849 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 39260 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 45445 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Марко Рубіо
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 9302 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 74851 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 36737 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 52061 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 103630 перегляди
Актуальне
Google Play
YouTube
The Guardian
The New York Times
E-6 Mercury

У рф заявили про атаку дронів: заявляють про нібито 30 безпілотників

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Міноборони рф заявило про знищення 34 українських безпілотників над білгородською, курською та тульською областями. Це відбувається на тлі дефіциту бензину в росії після атак на НПЗ.

У рф заявили про атаку дронів: заявляють про нібито 30 безпілотників

У росії заявили про збиття 34 українських безпілотників, які буцімто атакували білгородську, курську та тульську області. Про це повідомили у мінооборони держави-агресора, передає УНН.

З 14.00 до 19.00 мск черговими засобами ППО знищено 34 українські безпілотні літальні апарати над територіями білгородської, курски та тульської областей 

- говориться у повідомленні.

Доповнення

Після серії українських атак на нафтопереробні заводи та експортні термінали росія зіткнулася з дефіцитом бензину. За даними трейдерів і роздрібних продавців, скорочення переробки нафти та високі процентні ставки ускладнюють для приватних АЗС накопичення запасів пального, що призводить до перебоїв у постачанні та загальному експорті.

У ніч проти 22 вересня влада рф повідомила про нібито відбиття масованої атаки безпілотників у ростовській області.

У ростовській області сили ППО відбили масовану повітряну атаку ворога, знищивши та перехопивши БпЛА у таганрозі, міллерівському, чортківському та шолохівському районі 

- йдеться у повідомленні.

Павло Зінченко

Новини Світу
Курська область