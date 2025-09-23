У рф заявили про атаку дронів: заявляють про нібито 30 безпілотників
Київ • УНН
Міноборони рф заявило про знищення 34 українських безпілотників над білгородською, курською та тульською областями. Це відбувається на тлі дефіциту бензину в росії після атак на НПЗ.
У росії заявили про збиття 34 українських безпілотників, які буцімто атакували білгородську, курську та тульську області. Про це повідомили у мінооборони держави-агресора, передає УНН.
З 14.00 до 19.00 мск черговими засобами ППО знищено 34 українські безпілотні літальні апарати над територіями білгородської, курски та тульської областей
Доповнення
Після серії українських атак на нафтопереробні заводи та експортні термінали росія зіткнулася з дефіцитом бензину. За даними трейдерів і роздрібних продавців, скорочення переробки нафти та високі процентні ставки ускладнюють для приватних АЗС накопичення запасів пального, що призводить до перебоїв у постачанні та загальному експорті.
У ніч проти 22 вересня влада рф повідомила про нібито відбиття масованої атаки безпілотників у ростовській області.
У ростовській області сили ППО відбили масовану повітряну атаку ворога, знищивши та перехопивши БпЛА у таганрозі, міллерівському, чортківському та шолохівському районі