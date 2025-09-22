ростовська область під масованою атакою безпілотників: деталі
Київ • УНН
Влада рф повідомила про відбиття масованої атаки безпілотників у ростовській області 22 вересня. Внаслідок падіння уламків загорілася суха трава на площі близько 100 квадратних метрів.
У ніч проти 22 вересня влада рф повідомила про нібито відбиття масованої атаки безпілотників у ростовській області. Про це пише УНН із посиланням на губернатора області юрія слюсаря.
У ростовській області сили ППО відбили масовану повітряну атаку ворога, знищивши та перехопивши БпЛА у таганрозі, міллерівському, чортківському та шолохівському районі
За даними росЗМІ, ніхто з людей не постраждав. Також у хуторі красна зірка міллеровського району через падіння уламків загорілася суха трава на площі близько 100 квадратних метрів. Пожежу вдалося швидко ліквідувати.
Нагадаємо
21 вересня в окупованому Криму дрони атакували санаторій "Форос" та школу, спричинивши пошкодження. Також пошкоджено будівлю школи, зруйновано актову залу та бібліотеку.
