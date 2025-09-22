ростовская область под массированной атакой беспилотников: детали

$41.250.00
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 21583 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 38665 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 52666 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 50647 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 55167 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 79987 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 87309 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 63896 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 58795 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 51384 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Эксклюзивы
Взрывы в Крыму: в "Форосе" повреждены здания, есть погибшие и раненые21 сентября, 19:13
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД21 сентября, 20:36
На Львовщине прогремел взрыв: что известноPhoto21 сентября, 21:57
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА21 сентября, 22:15
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность02:50
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 52658 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 36695 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 79985 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 87307 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 94773 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18
МиГ-31
YouTube
Еврофайтер Тайфун
Ил-18
Беспилотный летательный аппарат

ростовская область под массированной атакой беспилотников: детали

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Власти рф сообщили об отражении массированной атаки беспилотников в ростовской области 22 сентября. В результате падения обломков загорелась сухая трава на площади около 100 квадратных метров.

ростовская область под массированной атакой беспилотников: детали

В ночь на 22 сентября власти рф сообщили о якобы отражении массированной атаки беспилотников в ростовской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на губернатора области Юрия Слюсаря.

В Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в таганроге, миллеровском, чертковском и шолоховском районе

- говорится в сообщении.

По данным росСМИ, никто из людей не пострадал. Также в хуторе красная звезда миллеровского района из-за падения обломков загорелась сухая трава на площади около 100 квадратных метров. Пожар удалось быстро ликвидировать.

Напомним

21 сентября в оккупированном Крыму дроны атаковали санаторий "Форос" и школу, вызвав повреждения. Также повреждено здание школы, разрушены актовый зал и библиотека.

Неизвестные дроны атаковали подстанцию в краснодарском крае: зафиксировано не менее пяти попаданий22.09.25, 02:50 • 2930 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
Крым