ростовская область под массированной атакой беспилотников: детали
Киев • УНН
Власти рф сообщили об отражении массированной атаки беспилотников в ростовской области 22 сентября. В результате падения обломков загорелась сухая трава на площади около 100 квадратных метров.
В ночь на 22 сентября власти рф сообщили о якобы отражении массированной атаки беспилотников в ростовской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на губернатора области Юрия Слюсаря.
В Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в таганроге, миллеровском, чертковском и шолоховском районе
По данным росСМИ, никто из людей не пострадал. Также в хуторе красная звезда миллеровского района из-за падения обломков загорелась сухая трава на площади около 100 квадратных метров. Пожар удалось быстро ликвидировать.
Напомним
21 сентября в оккупированном Крыму дроны атаковали санаторий "Форос" и школу, вызвав повреждения. Также повреждено здание школы, разрушены актовый зал и библиотека.
