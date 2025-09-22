ростовская область под массированной атакой беспилотников: детали

В ночь на 22 сентября власти рф сообщили о якобы отражении массированной атаки беспилотников в ростовской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на губернатора области Юрия Слюсаря.

В Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в таганроге, миллеровском, чертковском и шолоховском районе - говорится в сообщении.

По данным росСМИ, никто из людей не пострадал. Также в хуторе красная звезда миллеровского района из-за падения обломков загорелась сухая трава на площади около 100 квадратных метров. Пожар удалось быстро ликвидировать.

Напомним

21 сентября в оккупированном Крыму дроны атаковали санаторий "Форос" и школу, вызвав повреждения. Также повреждено здание школы, разрушены актовый зал и библиотека.

Неизвестные дроны атаковали подстанцию в краснодарском крае: зафиксировано не менее пяти попаданий