В рф только один человек принимает финальные решения: спикер МИД Украины объяснил, зачем Зеленскому встреча с путиным

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле обсудила возможность будущей встречи российского диктатора владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Именно на встрече такого уровня может быть достигнуто соглашение о прекращении огня. Об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий на брифинге по итогам украинско-российских переговоров в Стамбуле, передает УНН.

... мы также оговорили встречу на уровне лидеров стран, потому что в россии только один человек принимает финальные решения. И мы понимаем, что это владимир путин. И, конечно, нам нужно, чтобы он принял решение о прекращении огня и других важных вещах - отметил Тихий.

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Он также отметил, что Президент Украины готов к прямой встрече с россиянами на уровне лидеров стран. И хотя в этот раз путин в Турции не появился, этот вопрос все же поднимался относительно следующих, возможных встреч.

Потому что мы хотим добиться прогресса и для этого нам нужно организовать встречу на уровне руководителей стран - подытожил Тихий.

Ранее УНН писал, что спикер МИД Украины Георгий Тихий, прибывший в Анкару 15 мая, заявил, что министр иностранных дел успел провести ряд встреч с генсеком Марком Рютте, госсекретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэммом. Однако российский диктатор владимир путин прячется от встречи и отправляет в Турцию людей "очень низкого уровня". Поэтому украинская сторона сосредоточилась на встрече с президентом Турции.