"путін ховається від цієї зустрічі" - речник МЗС Тихий про перемовини в Туреччині

В Анкарі вже збирається українська делегація, зокрема, міністр закордонних справ встиг провести низку зустрічей із генсеком Марком Рютте, держсекретарем США Марко Рубіо і сенатором Ліндсі Греммом. Проте російський диктатор володимир путін ховається від зустрічі і відправляє у Туреччину людей "дуже низького рівня". Тому українська сторона наразі зосереджена на зустрічі із президентом Туреччини. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник МЗС України Георгій Тихий передає кореспондент УНН.

Тут (в Анкарі- ред.) заплановані його (Володимира Зеленського -ред.) переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Тут збирається вже й українська делегація, міністр Сибіга прибув. Зараз відбувається дуже активна дипломатія - розповів Тихий про те, що наразі відбувається в Анкарі.

Речник також зазначив, що вчора міністр МЗС України був в Анталії та провів важливі зустрічі із генсеком Рютте, з турецьким міністром закордонних справ, Марко Рубіо і Ліндсі Греммом, аби "синхронізувати та узгодити кроки".

"Ми відкриті до переговорів у будь-яких форматах і Президент про це казав. Я просто нагадаю, Президент запросив особисто і сказав, що він готовий зустрітися з путіним в Туреччині. Станом на зараз ми бачимо, що путін ховається від цієї зустрічі, боїться, відправляє якихось людей дуже низького рівня на ці зустрічі, тому Президент буде зустрічатися з Ердоганом", - підкреслив Тихий.

Він додав, що спершу потрібно дочекатися саме цієї зустрічі Зеленського, із лідером Туреччини. Адже за його словами, вона теж дуже важлива й Ердоган відіграє "ключову посередницьку роль у зусиллях щодо миру". І тільки в процесі неї, як підкреслив Тихий, з'явиться більше розуміння, які будуть подальші кроки.

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