"путин прячется от этой встречи" - спикер МИД Тихий о переговорах в Турции

В Анкаре уже собирается украинская делегация, в частности, министр иностранных дел успел провести ряд встреч с генсеком Марком Рютте, госсекретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэммом. Однако российский диктатор владимир путин прячется от встречи и отправляет в Турцию людей "очень низкого уровня". Поэтому украинская сторона пока сосредоточена на встрече с президентом Турции. Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий передает корреспондент УНН.

Здесь (в Анкаре- ред.) запланированы его (Владимира Зеленского -ред.) переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Здесь собирается уже и украинская делегация, министр Сибига прибыл. Сейчас происходит очень активная дипломатия - рассказал Тихий о том, что сейчас происходит в Анкаре.

Пресс-секретарь также отметил, что вчера министр МИД Украины был в Анталии и провел важные встречи с генсеком Рютте, с турецким министром иностранных дел, Марко Рубио и Линдси Грэммом, чтобы "синхронизировать и согласовать шаги".

"Мы открыты к переговорам в любых форматах и Президент об этом говорил. Я просто напомню, Президент пригласил лично и сказал, что он готов встретиться с путиным в Турции. По состоянию на сейчас мы видим, что путин прячется от этой встречи, боится, отправляет каких-то людей очень низкого уровня на эти встречи, поэтому Президент будет встречаться с Эрдоганом", - подчеркнул Тихий.

Он добавил, что сначала нужно дождаться именно этой встречи Зеленского, с лидером Турции. Ведь по его словам, она тоже очень важна и Эрдоган играет "ключевую посредническую роль в усилиях по миру". И только в процессе нее, как подчеркнул Тихий, появится больше понимания, какие будут дальнейшие шаги.

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