У рф лише одна людина ухвалює фінальні рішення: речник МЗС України пояснив, навіщо Зеленському зустріч із путіним

Українська делегація на переговорах у Стамбулі обговорила можливість майбутньої зустрічі російського диктатора володимира путіна і Президента України Володимира Зеленського. Саме на зустрічі такого рівня може бути досягнена угода щодо припинення вогню. Про це заявив речник українського МЗС Георгій Тихий на брифінгу за підсумками українсько-російських переговорів у Стамбулі, передає УНН.

... ми також оговорили зустріч на рівні лідерів країн, тому що в росії лише одна людина ухвалює фінальні рішення. І ми розуміємо, що це володимир путін. І, звісно, нам потрібно, аби він ухвалив рішення щодо припинення вогню та інших важливих речей - зауважив Тихий.

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Він також зазначив, що Президент України готовий до прямої зустрічі із росіянами на рівні лідерів країн. І хоч цього разу путін у Туреччині не з'явився, це питання все ж підіймалося щодо наступних, можливих зустрічей.

Тому що ми хочемо досягти прогресу і для цього нам потрібно організувати зустріч на рівні очільників країн - підсумував Тихий.

Раніше УНН писав, що речник МЗС України Георгій Тихий, який прибув в Анкару 15 травня, заявив, що міністр закордонних справ встиг провести низку зустрічей із генсеком Марком Рютте, держсекретарем США Марко Рубіо і сенатором Ліндсі Греммом. Проте російський диктатор володимир путін ховається від зустрічі і відправляє у Туреччину людей "дуже низького рівня". Тому українська сторона зосередилась на зустрічі із президентом Туреччини.