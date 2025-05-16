У рф лише одна людина ухвалює фінальні рішення: речник МЗС України пояснив, навіщо Зеленському зустріч із путіним

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
15:59 • 49974 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

15:31 • 51922 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

13:30 • 40370 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

Ексклюзив
13:06 • 53798 перегляди

Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки (ВІДЕО)

11:56 • 53300 перегляди

Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

16 травня, 09:33 • 100228 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

16 травня, 08:56 • 72945 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

16 травня, 08:43 • 63304 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 160324 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 171904 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.6м/с
89%
748мм
Популярнi новини

Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00

16 травня, 08:01 • 46002 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

16 травня, 09:08 • 88341 перегляди

Sunday Times оновив рейтинг найбагатших у Британії: лідерство за Гопі Хіндуджа, а Дуа Ліпа - наймолодша власниця статків

13:03 • 31180 перегляди

Культового актора Тіма Каррі, який бореться із наслідками інсульту, помітили на рідкісній прогулянці у візку

14:52 • 20998 перегляди

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

16:22 • 12479 перегляди
Публікації

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

15:59 • 49974 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

15:31 • 51922 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 279696 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 270303 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 331647 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Кейр Стармер

Дональд Туск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Німеччина

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

17:05 • 8536 перегляди

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

16:22 • 13228 перегляди

Культового актора Тіма Каррі, який бореться із наслідками інсульту, помітили на рідкісній прогулянці у візку

14:52 • 21813 перегляди

Sunday Times оновив рейтинг найбагатших у Британії: лідерство за Гопі Хіндуджа, а Дуа Ліпа - наймолодша власниця статків

13:03 • 31940 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

16 травня, 09:08 • 89073 перегляди
Актуальне

Forbes

Instagram

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

Вибори

У рф лише одна людина ухвалює фінальні рішення: речник МЗС України пояснив, навіщо Зеленському зустріч із путіним

Київ • УНН

 • 1266 перегляди

На переговорах у Стамбулі українська делегація обговорила можливість зустрічі Зеленського і путіна. Саме на такій зустрічі може бути досягнуто угоди про припинення вогню.

У рф лише одна людина ухвалює фінальні рішення: речник МЗС України пояснив, навіщо Зеленському зустріч із путіним

Українська делегація на переговорах у Стамбулі обговорила можливість майбутньої зустрічі російського диктатора володимира путіна і Президента України Володимира Зеленського. Саме на зустрічі такого рівня може бути досягнена угода щодо припинення вогню. Про це заявив речник українського МЗС Георгій Тихий на брифінгу за підсумками українсько-російських переговорів у Стамбулі, передає УНН.

... ми також оговорили зустріч на рівні лідерів країн, тому що в росії лише одна людина ухвалює фінальні рішення. І ми розуміємо, що це володимир путін. І, звісно, нам потрібно, аби він ухвалив рішення щодо припинення вогню та інших важливих речей

- зауважив Тихий.

російська делегація висунула неприйнятні для України умови - МЗС16.05.25, 19:25 • 1084 перегляди

Він також зазначив, що Президент України готовий до прямої зустрічі із росіянами на рівні лідерів країн. І хоч цього разу путін у Туреччині не з'явився, це питання все ж підіймалося щодо наступних, можливих зустрічей.

Тому що ми хочемо досягти прогресу і для цього нам потрібно організувати зустріч на рівні очільників країн 

- підсумував Тихий.

Раніше УНН писав, що речник МЗС України Георгій Тихий, який прибув в Анкару 15 травня, заявив, що міністр закордонних справ встиг провести низку зустрічей із генсеком Марком Рютте, держсекретарем США Марко Рубіо і сенатором Ліндсі Греммом. Проте російський диктатор володимир путін ховається від зустрічі і відправляє у Туреччину людей "дуже низького рівня". Тому українська сторона зосередилась на зустрічі із президентом Туреччини.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаПолітика
Марко Рубіо
Марк Рютте
Ліндсі Грем
Анкара
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.38
Bitcoin
$104,151.30
S&P 500
$5,936.53
Tesla
$347.43
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,192.56
Ethereum
$2,586.52