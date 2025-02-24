В рф назвали условия прекращения агрессии против Украины

Если переговоры по мирному урегулированию дадут, с точки зрения кремля «твердый устойчивый результат», россия может прекратить боевые действия в Украине.

Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Россия прекратит боевые действия, когда будут достигнуты договоренности, которые устроят стороны, - соответствующее сообщение со стороны главы МИДа рф лаврова распространили российские СМИ.

Кроме того министр иностранных дел рф добавил, что именно россию не устраивает:

Вариант с «замирением сразу» и прекращением огня по линии соприкосновения без конкретных договоренностей Россия не одобрит. - говорится в сообщении российского чиновника.

Представитель кремля дал оценку позиции ЕС и США относительно российско-украинской войны:

Позицию европейских стран тоже трудно понять, потому что и у них она достаточно неустойчива. На этом фоне выделяется позиция США. Она заявлена последовательная, она не призывает просто сразу же замириться, оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать - заявил Лавров.

Напомним,

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил о почти достигнутом мирном соглашении между Украиной и РФ. По его словам, Стамбульское протокольное соглашение может стать основой для заключения мира.

Заместитель главы МИДа рф Рябков отрицает подготовку встречи с представителями США 25 февраля в Эр-Рияде. Это опровержение прозвучало после заявления Трампа о новом этапе переговоров по Украине.

Перекрестные переговоры для сохранения западного союза в противодействии рф: Макрон едет в Вашингтон, пока делегация ЕС направляется в Киев