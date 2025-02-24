В рф назвали условия прекращения агрессии против Украины
Киев • УНН
Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия только после достижения «твердых» договоренностей. Он отверг вариант немедленного прекращения огня без конкретных соглашений.
Если переговоры по мирному урегулированию дадут, с точки зрения кремля «твердый устойчивый результат», россия может прекратить боевые действия в Украине.
Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Россия прекратит боевые действия, когда будут достигнуты договоренности, которые устроят стороны,
Кроме того министр иностранных дел рф добавил, что именно россию не устраивает:
Вариант с «замирением сразу» и прекращением огня по линии соприкосновения без конкретных договоренностей Россия не одобрит.
Представитель кремля дал оценку позиции ЕС и США относительно российско-украинской войны:
Позицию европейских стран тоже трудно понять, потому что и у них она достаточно неустойчива. На этом фоне выделяется позиция США. Она заявлена последовательная, она не призывает просто сразу же замириться, оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать
Напомним,
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил о почти достигнутом мирном соглашении между Украиной и РФ. По его словам, Стамбульское протокольное соглашение может стать основой для заключения мира.
Заместитель главы МИДа рф Рябков отрицает подготовку встречи с представителями США 25 февраля в Эр-Рияде. Это опровержение прозвучало после заявления Трампа о новом этапе переговоров по Украине.
Перекрестные переговоры для сохранения западного союза в противодействии рф: Макрон едет в Вашингтон, пока делегация ЕС направляется в Киев24.02.25, 09:46 • 12920 просмотров