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У рф назвали умови припинення агресії проти України

Київ • УНН

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Глава МЗС рф лавров заявив, що росія припинить бойові дії лише після досягнення "твердих" домовленостей. Він відкинув варіант негайного припинення вогню без конкретних угод.

Якщо переговори з мирного врегулювання дадуть, з точки зору кремля "твердий стійкий результат", росія може припинити бойові дії в Україні.

Про це повідомив глава російського МЗС сергій лавров, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Росія припинить бойові дії, коли буде досягнуто домовленостей, які влаштують сторони,

- відповідне повідомлення з боку глави мзс рф лаврова розповсюдили російські ЗМІ.

Крім того міністр закордонних справ рф додав, що саме росію не влаштовує:

Варіант із "замиренням одразу" і припиненням вогню по лінії зіткнення без конкретних домовленостей Росія не схвалить.

- ідеться у повідомленні російського чиновника.

Представник кремля дав оцінку позиції ЄС та США стосовно російсько-української війни:

Позицію європейських країн теж важко зрозуміти, бо й у них вона досить нестійка. На цьому тлі виділяється позиція США. Вона заявлена послідовна, вона не закликає просто відразу ж замиритися, залишити лінію зіткнення, а потім думати, що робити

- заявив лавров.

Нагадаємо

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив про майже досягнуту мирну угоду між Україною та рф. За його словами, Стамбульська протокольна угода може стати основою для укладення миру.

Заступник глави мзс рф Рябков заперечив підготовку зустрічі з представниками США 25 лютого в Ер-Ріяді. Це спростування прозвучало після заяви Трампа про новий етап переговорів щодо України.

Перехресні переговори для збереження західного союзу у протидії рф: Макрон їде у Вашингтон, поки делегація ЄС прямує до Києва24.02.25, 09:46 • 23714 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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