У рф назвали умови припинення агресії проти України

Якщо переговори з мирного врегулювання дадуть, з точки зору кремля "твердий стійкий результат", росія може припинити бойові дії в Україні.

Про це повідомив глава російського МЗС сергій лавров, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Крім того міністр закордонних справ рф додав, що саме росію не влаштовує:

Представник кремля дав оцінку позиції ЄС та США стосовно російсько-української війни:

Позицію європейських країн теж важко зрозуміти, бо й у них вона досить нестійка. На цьому тлі виділяється позиція США. Вона заявлена послідовна, вона не закликає просто відразу ж замиритися, залишити лінію зіткнення, а потім думати, що робити