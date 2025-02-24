Перехресні переговори для збереження західного союзу у протидії рф: Макрон їде у Вашингтон, поки делегація ЄС прямує до Києва

Європейські лідери намагаються врятувати західний альянс і утримати Дональда Трампа на боці інтересів України. Президент Франції Еммануель Макрон на початку тижня буде перебувати у Вашингтоні для переговорів з президентом США. До зустрічі з Трампом готується прем'єр Британії. Делегація ЄС з Урсулою фон дер Ляєн та Європейської ради Антоніу Кошта має прибути до Києва.

Передає УНН із посиланням на Рolitico.

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Після шоку, у зв'язку з низкою заяв нової адміністрації США, представники країн активізували політичний тур до США та, водночас до Києва. Ключовою метою спроба врятувати традиційний альянс Заходу на тлі розвитку контактів США та рф.

Понеділок, 24 лютого, що є третьою річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну, є також датою запланованого візиту президента Франції Еммануеля Макрона до США, на переговори з президентом Трампом.

Рolitico пише, що лідер Франції буде вести розмову зокрема про загрозу компромісів, на які погоджується Білий дім у перемовинах про новий етап відносин з росією:

(Дозволити рф) перемогти в Україні було б "величезною стратегічною помилкою", заявив Макрон у коментарях напередодні поїздки.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается провести встречу в Белом доме в четверг.

Тим часом інші представники ЄС мають відвідати столицю України.

До складу делегації увійдуть Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та Президент Європейської Ради Антоніу Кошта, і також лідери Іспанії, Північних та Балтійських країн, а також низки інших країн, включаючи членів НАТО, які не є членами ЄС.

За даними джерел Рolitico, - відповідний склад чиновників наразі працює над пакетом військової підтримки для України, який, як очікується, коштуватиме щонайменше 20 мільярдів євро.

Цього тижня європейці насамперед думають про необхідність зміцнити позиції Європи, продемонструвати підтримку Україні.

Нам потрібно засвоїти, що [Трамп] може ухвалити радикально ворожі рішення, якщо він ображений. Нам потрібно... розробити план безпеки для Європи в той час, коли громадська думка не готова. І ви не можете зробити це і керувати виведенням близько 100 000 американських солдатів з Європи. Ось чому ми не можемо порвати [з Трампом]