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Перекрестные переговоры для сохранения западного союза в противодействии рф: Макрон едет в Вашингтон, пока делегация ЕС направляется в Киев

Киев  •  УНН

 • 1458 просмотра

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Европейские лидеры проводят параллельные визиты в США и Украину для сохранения западного альянса. Делегация ЕС готовит пакет военной помощи Украине на 20 млрд евро, а Макрон обсудит с Трампом отношения с РФ.

Европейские лидеры пытаются спасти западный альянс и удержать Дональда Трампа на стороне интересов Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон в начале недели находится в Вашингтоне для переговоров с президентом США. К встрече с Трампом готовится премьер Британии. Делегация ЕС с Урсулой фон дер Ляйен и Европейского совета Антониу Кошта должна прибыть в Киев.

Передает УНН со ссылкой на РоІітісо.

Детали

После шока, в связи с рядом заявлений новой администрации США, представители стран активизировали политический тур в США и одновременно в Киев. Ключевой целью попытка спасти традиционный альянс Запада на фоне развития контактов США и РФ. 

Понедельник, 24 февраля, являющийся третьей годовщиной полномасштабного вторжения россии в Украину, является также датой запланированного визита президента Франции Эммануэля Макрона в США, на переговоры с президентом Трампом.

РоІітісо пишет, что лидер Франции будет вести разговор в частности об угрозе компромиссов, на которые соглашается Белый дом в переговорах о новом этапе отношений с Россией:

(Позволить рф) победить в Украине было бы "огромной стратегической ошибкой", заявил Макрон в комментариях накануне поездки.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер збирається провести зустріч у Білому домі в четвер.

Тем временем другие представители ЕС должны посетить столицу Украины. 

В состав делегации войдут Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и Президент Европейского Совета Антониу Кошта, а также лидеры Испании, Северных и Балтийских стран, а также ряда других стран, включая членов НАТО, которые не являются членами ЕС.

По данным источников РоІітісо, - соответствующий состав чиновников сейчас работает над пакетом военной поддержки для Украины, который, как ожидается, будет стоить не менее 20 миллиардов евро.

На этой неделе европейцы прежде всего думают о необходимости укрепить позиции Европы, продемонстрировать поддержку Украине.

Нам нужно усвоить, что [Трамп] может принять радикально враждебные решения, если он обижен. Нам нужно... разработать план безопасности для Европы в то время, когда общественное мнение не готово. И вы не можете сделать это и руководить выводом около 100 000 американских солдат из Европы. Вот почему мы не можем порвать [с Трампом]

- сказал изданию европейский дипломат, на условиях анонимности.

Напомним,

Президент Украины предостерег относительно негативных последствий потенциальной встречи Трампа с Путиным перед переговорами с Киевом. Такая встреча может подорвать доверие украинского общества к США и ухудшить отношения с Европой.

Трамп заявил о "хороших переговорах" с путиным, а не с Украиной21.02.25, 22:29 • 28415 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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