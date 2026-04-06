В рф масштабный сбой в работе интернета, не работают банки и госуслуги
Киев • УНН
В россии зафиксированы массовые проблемы с доступом к банковским приложениям, операторам связи и онлайн-сервисам. Сбой охватил москву и другие регионы.
Пользователи жалуются на массовый сбой всего Рунета. По данным сервиса Downdetector, не работают сайты онлайн-кинотеатров, банков и соцсетей, а также нескольких игровых платформ. Особенно на сбои жалуются жители москвы, санкт-петербурга, самарской области, передает УНН со ссылкой на Astra.
Детали
Сайты и приложения банков, операторов связи, спутниковых компаний и других организаций в россии перестали работать вечером 6 апреля, следует также из данных проекта "Сбой.рф".
По данным, проблемы возникли в работе "Ростелекома", Альфа-банка, "НТВ Плюс", "Триколор", "Госуслуг", T2, "Мосэнергосбыта".
По данным Downdetector, жители России также сообщают о проблемах в работе "Сбера", "Газпромбанка", Okko, "Мира танков".
С чем связаны проблемы, пока неизвестно.
Тотальный надзор: в РФ усилили контроль над интернетом и сроки хранения данных - ЦПД11.01.26, 22:29 • 3910 просмотров