У рф масштабний збій у роботі інтернету, не працюють банки та держпослуги
Київ • УНН
У росії зафіксовано масові проблеми з доступом до банківських додатків, операторів зв'язку та онлайн-сервісів. Збій охопив москву та інші регіони.
Користувачі скаржаться на масовий збій всього Рунету. За даними сервісу Downdetector, не працюють сайти онлайн-кінотеатрів, банків та соцмереж, а також кількох ігрових платформ. Особливо збої скаржаться жителі москви, санкт-петербурга, самарської області, передає УНН із посиланням на Astra.
Деталі
Сайти та додатки банків, операторів зв'язку, супутникових компаній та інших організацій в Росії перестали працювати ввечері 6 квітня, випливає також з даних проєкту "Сбой.рф".
За даними, проблеми виникли в роботі "Ростелекому", Альфа-банку, "НТВ Плюс", "Триколор", "Держпослуг", T2, "Мосенергозбуту".
За даними Downdetector, жителі росії також повідомляють про проблеми в роботі "Сбера", "Газпромбанку", Okko, "Світу танків".
З чим пов'язані проблеми, поки що невідомо.
