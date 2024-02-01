В результате вечерней атаки вражеских дронов на Харьков есть попадания по территории промобъекта - ОВА

В Харькове вечером 31 января два вражеских беспилотника попали по территории гражданского промышленного объекта в Основянском районе. Обошлось без пострадавших. В общем, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 20 населенных пунктов Харьковщины. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В 23:15 оккупанты ударили 4-мя БПЛА типа Шахед-136 по г. Харьков, зафиксированы попадания 2-х беспилотников по территории гражданского промышленного объекта в Основянском районе. Пострадавших нет. Два вражеских БПЛА сбили силы ПВО - написал Синегубов в Telegram.

Детали

Всего, по словам Синегубова, артиллерийских и минометных обстрелов врага 31 января подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Окоп Богодуховского района, Лукьянцы Харьковского района, Волчанск Чугуевского района, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Песчаное Купянского района и др.

Авиационных - Большой Бурлык, Колодязное, Кисловка, Синьковка.

В 23:32 в с. Новоосиново Купянского района оккупанты нанесли артудары, горела хозяйственная постройка.

В 21:56 в пгт Великий Бурлук Купянского района оккупанты ударили двумя КАБами по центральной районной больнице. Повреждены фасад, крыша и окна ЦРБ. Эвакуированы 38 человек, из них 5 работников ЦРБ. Персонал и пациенты больницы успели среагировать на сигнал воздушной тревоги, указал председатель ОВА.

Также он отметил, что те, кому разрешено по показаниям медиков, будут находиться на лечении амбулаторно с дополнительным медицинским обследованием и наблюдением.

Кроме того, в 16:35 в пгт Великий Бурлук в результате вражеского обстрела повреждено остекление, фасад нежилых помещений и частично разрушено неэксплуатируемое складское помещение.

В 11:00 состоялся вражеский обстрел в с. Рясное Богодуховского района. Повреждены частные дома, складское помещение, могилы на местном кладбище.

В 12:00 в с. Вильча Чугуевского района в результате обстрела поврежден частный дом.

россияне за сутки ударили почти 170 раз по Запорожской области, атаковали 58 дронами