россияне за сутки ударили почти 170 раз по Запорожской области, атаковали 58 дронами
Российские войска атаковали 27 населенных пунктов в Запорожской области, нанеся 169 ударов с помощью 58 беспилотников, но без жертв.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 386 тысяч
По оценкам украинских военных, с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года российские военные понесли более 386 000 потерь, в том числе потеряли 6 322 танка.
В Харьковской области уничтожили 2 из 4 запущенных врагом ночью "шахедов"
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении двух беспилотников "шахед", запущенных российскими войсками в ночь на 1 февраля, в Харьковской области.
Иностранные инвестиции уходят с китайских фондовых рынков сильнее всего с 2014 года - СМИ
Иностранные инвесторы шестой месяц подряд продают китайские акции, что является "самой сильной" и "самой длинной" тенденцией с 2014 года. Только в январе инвесторы продали чистых акций на материковом Китае на сумму $2 млрд.
За сутки авиационные удары под авиаударами оказались почти три десятка населенных пунктов: ситуация на фронте
За минувшие сутки враг совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Новый министр обороны Китая заявил о "поддержке россии в украинском вопросе" - минобороны рф
Новый министр обороны Китая Дун Цзюнь выразил поддержку россии в украинском вопросе во время своих первых переговоров с министром обороны россии Сергеем Шойгу.
Латвийские фермеры выйдут на масштабные акции протеста с 5 февраля
Латвийские фермеры проведут масштабные акции протеста, начиная с 5 февраля, в регионах по всей Латвии, чтобы привлечь внимание к болезненным вопросам в сельском хозяйстве и потребовать от правительства их решения.
1 февраля: День Робинзона Крузо, начинается Всемирная неделя межконфессиональных гармоничных отношений
Сегодня, первого февраля, все поклонники приключенческой литературы могут присоединиться к празднованию Дня Робинзона Крузо - одного из самых любимых литературных героев детства. Роман английского писателя Даниэля Дефо "Жизнь и необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо" впервые был опубликован в 1719 году.
Первый контракт Месси с "Барселоной", подписанный на салфетке, будет продан на аукционе
Легендарная салфетка, на которой 13-летний Лионель Месси подписал свой первый контракт с "Барселоной" в 2000 году, будет выставлена на аукцион в марте 2024 года с ожидаемой ценой от 300 000 до 600 000 евро.
Платежная карта для искателей убежища в ФРГ предотвратит утечку денежной помощи за границу
Немецкие земли согласились предоставлять часть помощи искателям убежища через платежные карты, чтобы предотвратить денежные переводы за границу.