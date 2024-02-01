россияне за сутки ударили почти 170 раз по Запорожской области, атаковали 58 дронами

Российские войска за прошедшие сутки атаковали 27 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 169 ударов. Обошлось без пострадавших. Есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры, сообщил в четверг председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Рашисты били по 27 населенным пунктам Запорожской области - зафиксировано 169 ударов - написал Малашко в Telegram.

Детали

По его словам, 58 вражеских БПЛА атаковали Новодаровку, Новоданиловку, Чаривне, Красное, Малиновку, Левадное, Новоивановку, Темировку, Полтавку, Новоуспеновское, Пятихатки и Павловку.

Также оккупанты осуществили авиационный удар по Белогорью и 9 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Роботино и Омельника.

101 артудар пришелся по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Роботино, Приютного, Белогорья, Темировки, Степногорска, Пятихаток, Каменского, Лобкового, Лукьяновского и других прифронтовых городов и сел.

"Поступило 25 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших", - отметил Малашко.

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