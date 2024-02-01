В Харьковской области уничтожили 2 из 4 запущенных врагом ночью "шахедов"

Силы обороны в ночь на 1 февраля уничтожили два ударных беспилотника типа Shahed - в Харьковской области - из четырех запущенных российскими войсками, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

"Этой ночью враг применил четыре удачных БпЛА типа "Shahed-136/131". Два - уничтожены в Харьковской области!" - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

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