В Харьковской области уничтожили 2 из 4 запущенных врагом ночью "шахедов"

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
  •  114605 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
  •  140203 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
  •  147929 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  148597 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  169405 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Эксклюзив
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  170838 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

Эксклюзив
Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  151358 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Эксклюзив
Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  141592 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

Эксклюзив
Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  138488 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Эксклюзив
Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  131462 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В Харьковской области уничтожили 2 из 4 запущенных врагом ночью "шахедов"

В Харьковской области уничтожили 2 из 4 запущенных врагом ночью "шахедов"

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 06:21  •  19289 просмотра

Read in English

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении двух беспилотников "шахед", запущенных российскими войсками в ночь на 1 февраля, в Харьковской области.

Силы обороны в ночь на 1 февраля уничтожили два ударных беспилотника типа Shahed - в Харьковской области - из четырех запущенных российскими войсками, сообщили в четверг в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

"Этой ночью враг применил четыре удачных БпЛА типа "Shahed-136/131". Два - уничтожены в Харьковской области!" - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Армия рф атаковала больницу на Харьковщине: спасатели сообщили о 4 пострадавших и показали последствия удара31 январь 2024, 22:43 • 27211 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
shakhed-129Шахед 129
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kharkivХарьков
На Харківщині знищили 2 з 4 запущених ворогом уночі "шахедів"
2 out of 4 Shahed drones launched by the enemy at night destroyed in Kharkiv region
Новости по теме

В Харьковской области уничтожили 2 из 4 запущенных врагом ночью "шахедов"

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении двух беспилотников "шахед", запущенных российскими войсками в ночь на 1 февраля, в Харьковской области.

Война •   •  19289 просмотра
В Харьковской области уничтожили 2 из 4 запущенных врагом ночью "шахедов"

Иностранные инвестиции уходят с китайских фондовых рынков сильнее всего с 2014 года - СМИ

Иностранные инвесторы шестой месяц подряд продают китайские акции, что является "самой сильной" и "самой длинной" тенденцией с 2014 года. Только в январе инвесторы продали чистых акций на материковом Китае на сумму $2 млрд.

Экономика •   •  22121 просмотра
Иностранные инвестиции уходят с китайских фондовых рынков сильнее всего с 2014 года - СМИ

За сутки авиационные удары под авиаударами оказались почти три десятка населенных пунктов: ситуация на фронте

За минувшие сутки враг совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Война •   •  20794 просмотра
За сутки авиационные удары под авиаударами оказались почти три десятка населенных пунктов: ситуация на фронте

Новый министр обороны Китая заявил о "поддержке россии в украинском вопросе" - минобороны рф

Новый министр обороны Китая Дун Цзюнь выразил поддержку россии в украинском вопросе во время своих первых переговоров с министром обороны россии Сергеем Шойгу.

Война •   •  26611 просмотра
Новый министр обороны Китая заявил о "поддержке россии в украинском вопросе" - минобороны рф

Латвийские фермеры выйдут на масштабные акции протеста с 5 февраля

Латвийские фермеры проведут масштабные акции протеста, начиная с 5 февраля, в регионах по всей Латвии, чтобы привлечь внимание к болезненным вопросам в сельском хозяйстве и потребовать от правительства их решения.

Новости Мира •   •  20222 просмотра
Латвийские фермеры выйдут на масштабные акции протеста с 5 февраля

1 февраля: День Робинзона Крузо, начинается Всемирная неделя межконфессиональных гармоничных отношений

Сегодня, первого февраля, все поклонники приключенческой литературы могут присоединиться к празднованию Дня Робинзона Крузо - одного из самых любимых литературных героев детства. Роман английского писателя Даниэля Дефо "Жизнь и необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо" впервые был опубликован в 1719 году.

УНН Lite •   •  20301 просмотра
1 февраля: День Робинзона Крузо, начинается Всемирная неделя межконфессиональных гармоничных отношений

Первый контракт Месси с "Барселоной", подписанный на салфетке, будет продан на аукционе

Легендарная салфетка, на которой 13-летний Лионель Месси подписал свой первый контракт с "Барселоной" в 2000 году, будет выставлена на аукцион в марте 2024 года с ожидаемой ценой от 300 000 до 600 000 евро.

Спорт •   •  20498 просмотра
Первый контракт Месси с "Барселоной", подписанный на салфетке, будет продан на аукционе

Платежная карта для искателей убежища в ФРГ предотвратит утечку денежной помощи за границу

Немецкие земли согласились предоставлять часть помощи искателям убежища через платежные карты, чтобы предотвратить денежные переводы за границу.

Новости Мира •   •  22120 просмотра
Платежная карта для искателей убежища в ФРГ предотвратит утечку денежной помощи за границу

Как преодолеть чрезмерное увлечение сладостями - советы специалиста

Специалист объяснил, как потреблять сладости без вреда для организма.

Здоровье •   •  22387 просмотра
Как преодолеть чрезмерное увлечение сладостями - советы специалиста

Без Тейлор Свифт, Drake и The Weeknd: лейбл после срыва переговоров собирается убрать миллионы песен с TikTok

Universal Music удалит свои песни из TikTok после того, как переговоры по ставкам оплаты сорвались.

Культура •   •  22211 просмотра
Без Тейлор Свифт, Drake и The Weeknd: лейбл после срыва переговоров собирается убрать миллионы песен с TikTok