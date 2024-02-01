На Харківщині знищили 2 з 4 запущених ворогом уночі "шахедів"

Сили оборони у ніч на 1 лютого знищили два ударні безпілотники типу Shahed - у Харківській області - із чотирьох запущених російськими військами, повідомили у четвер у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

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"Цієї ночі ворог застосував чотири удані БпЛА типу "Shahed-136/131". Два – знищені на Харківщині!" - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

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