На Харківщині знищили 2 з 4 запущених ворогом уночі "шахедів"
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення двох безпілотників "шахед", запущених російськими військами у ніч на 1 лютого, у Харківській області.
Сили оборони у ніч на 1 лютого знищили два ударні безпілотники типу Shahed - у Харківській області - із чотирьох запущених російськими військами, повідомили у четвер у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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"Цієї ночі ворог застосував чотири удані БпЛА типу "Shahed-136/131". Два – знищені на Харківщині!" - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.
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